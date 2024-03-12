​Роналду отреагировал на вылет «Аль-Насра» из Лиги чемпионов Азии

«Аль-Наср» не смог пробиться в полуфинал Лиги чемпионов Азии – команда уступила «Аль-Айну» в серии послематчевых пенальти. На следующий день после игры публикацию в социальных сетях сделал звёздный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Спасибо за вашу поддержку. Мы найдём способ прийти в норму и стать сильнее! Вместе всегда!» - написал Роналду под командным фото.

Если говорить о чемпионате Саудовской Аравии, то «Аль-Наср» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице. От лидирующего «Аль-Хиляля» Роналду и компания отстают на 12 очков.

39-летний Роналду выступает за «Аль-Наср» чуть больше года.

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