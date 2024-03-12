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​Роналду отреагировал на вылет «Аль-Насра» из Лиги чемпионов Азии

12 Марта 2024 • 14:37 Комментировать (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
4:3
Аль-Айн

«Аль-Наср» не смог пробиться в полуфинал Лиги чемпионов Азии – команда уступила «Аль-Айну» в серии послематчевых пенальти. На следующий день после игры публикацию в социальных сетях сделал звёздный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Спасибо за вашу поддержку. Мы найдём способ прийти в норму и стать сильнее! Вместе всегда!» - написал Роналду под командным фото.

Если говорить о чемпионате Саудовской Аравии, то «Аль-Наср» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице. От лидирующего «Аль-Хиляля» Роналду и компания отстают на 12 очков.

39-летний Роналду выступает за «Аль-Наср» чуть больше года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд

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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
12 Марта 2024 в 15:07
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