​«Пора Роналду искать новую команду» – пользователи соцсетей о вылете «Аль-Насра» из Лиги чемпионов АФК

«Аль-Наср» выбыл из Лиги чемпионов АФК, уступив по сумме двух встреч «Аль-Айну», пользователи Интернета после матча начали бурно обсуждать результат поединка и игру Роналду:

- Никто не попал, кроме Роналду! – с сожалением написал болельщик «Аль-Насра» про серию пенальти;

- Всё равно Криштиану был лучшим на поле, – написал болельщик;

- Пора Роналду искать новую команду… – написал один из любителей футбола;

- Может быть, «Аль-Насру» найти нового тренера? – задался вопросом другой пользователь Сети;

- Оборона была просто ужасной, – подметил фанат «Аль-Насра».

В понедельник, 11 марта, состоялся матч «Аль-Наср» – «Аль-Айн», судьба путёвки в 1/2 финала Лиги чемпионов АФК решилась только в серии пенальти. Роналду отыграл весь матч, отметился голом с пенальти в добавленное время, а также был точен в серии пенальти, но одноклубники не отметились такой результативностью.