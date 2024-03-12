Криштиану Роналду забил юбилейный гол, реализовав пенальти

Накануне состоялся ответный поединок четвертьфинала азиатской Лиги чемпионов между «Аль-Насром» и «Аль-Айном». Игровое время встречи завершилось победой хозяев со счетом 4:3, а в серии пенальти точнее оказались гости – 4:1.

В прошедшей встрече звездный нападающий «Аль-Насра» отметился голом, реализовав пенальти в овертайме. Этот мяч стал для 39-летнего португальского бомбардира 750-м на клубном уровне.

Криштиану перешел в саудовский клуб из «Манчестер Юнайтед» в декабре 2022 года. В текущем сезоне нападающий поучаствовал в 32 поединках «Аль-Насра», в которых записал на свой счет 29 забитых мячей и 11 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2025 года.