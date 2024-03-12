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Тренер «Аль-Насра» высказался о возможной отставке

12 Марта 2024 • 08:18 Комментировать

Наставник саудовского «Аль-Насра» Луиш Каштру высказался о вылете команды из азиатской Лиги чемпионов по итогам двух матчей с «Аль-Айном».

«Я очень опечален, ведь не смог сделать поклонников «Аль-Насра» счастливыми. Если вы хотите узнать, хороша моя работа или нет, то спросите у команды. Я не боюсь отставки. Я здесь не только ради результатов. Мы тренировали серию пенальти, игроки несут ответственность за это», - передает слова специалиста Al Nassr Zone.

Стоит отметить, что в серии послематчевых пенальти три игрока «Аль-Насра» не смогли реализовать свои попытки. Единственный точный удар нанес Криштиану Роналду.

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Евро-Футбол.Ру,
Луиш Каштру Аль-Наср Эр-Рияд
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