Роналду подвела ужасная серия пенальти: «Аль-Наср» вылетел из Лиги чемпионов АФК

«Аль-Наср» с Криштиану Роналду в старте принимал «Аль-Айн» из ОАЭ в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов АФК.

«Аль-Наср» в конце февраля попал в некую яму. Сыграл 4:4 дома с аутсайдером «Аль-Хазмом». Проиграл «Аль-Айну» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов АФК на выезде. И уже в родных стенах влетел «Аль-Раеду» в чемпионате. Роналду против «Аль-Хазма» был дисквалифицирован, а в двух следующих матчах играл и не забивал.

Шансы на чемпионство в Саудовской Аравии у «Аль-Насра» остаются лишь математические. В азиатской Лиге чемпионов для прохода в полуфинал команде Роналду нужно было выигрывать у «Аль-Айна» в ответном матче с разницей в два мяча. Либо с разницей в один мяч с дополнительным временем и удачной серией пенальти.

А вот поди и сделай это на футбольном поле. Даже если у тебя играет пятикратный обладатель «Золотого мяча». В первой десятиминутке Мане заработал штрафной на правом фланге, и Криштиану со стандарта запустил мяч в стенку. Обострения не хватало команде хозяев. Талиски явно недоставало «Аль-Насру».

«Аль-Айн» благоразумно рассчитывал на ответные атаки и дальние удары. К рубежу в получас игры это принесло гостям реальную пользу. Рахими выскочил на пространство с левого фланга и поразил чужие ворота. Сначала гол не был засчитан, но видеоассистенты усмотрели отсутствие «вне игры» (0:1, по сумме двух матчей 0:2).

На 34-й минуте Гариб слева с острого угла забросил мяч в перекладину, пред тем выпустив его за пределы поля. Спустя немного времени Роналду получил пас от Брозовича и не смог пробить Еису. Ну а Рахими вскоре оформил дубль, воспользовавшись обрезкой соперников и нанеся чёткий удар издали (0:2, по сумме двух матчей 0:3).

«Аль-Наср» правильно сделал, что поддавил в плюсовые минуты первого тайма. Мане удалось вывести на себя Еису, а затем Садио снабдил мячом Гариба, поразившего ворота без голкипера. (1:2, по сумме двух матчей 1:3). Напортачил Еиса и в начале второго тайма, отбив в свои ворота прострел справа от Отавио (2:2, по сумме двух матчей 2:3).

Около 60-й минуте Роналду не использовал два момента. Ударил он после доставки с правого фланга – попал в защитника. Сыграл на неожиданном добивании – чуть мимо. Нервозные были хозяева. Мане схватил соперника за горло и отделался жёлтой карточкой. А Теллес справа со штрафного отправил мяч в дальний угол.

Опять же, что Еиса делал в том моменте? Мяч проскочил мимо полевых футболистов, не смог его остановить и вратарь гостей. Счёт стал 3:2 (по сумме двух матчей 3:3). У Роналду вскоре появилась возможность вывести свою команду вперёд в противостоянии, однако снова Криштиану угодил в соперника.

Тут уже пошла вязкая игра – а точнее, грязная борьба. С отмашками и прочими «любезностями». Поэтому неудивительно, что в первом экстра-тайме прилетело удаление Надеру Яхья. Грубо он стал падать ногой вперёд на ягодицу соперника, после чего положил ногу и на грудь оппоненту. После видеопросмотра жёлтая карточка стала красной.

На 103-й минуте «Аль-Наср» уже вдесятером устроился на плохую ситуацию. Гости подали с правого фланга, Алаа ошибся на выходе и не поймал мяч. Сфера срикошетила от перекладины, и аль-Шамси воспользовался своим шансом, с близкого расстояния отправив мяч в сетку (3:3, по сумме двух матчей 3:4).

На старте второго дополнительного тайма Роналду остро пробивал в левый угол и добавлял сам – всё в голкипера. Криштиану не отчаивался и спустя десять минут урвал пенальти. Навес пошёл у хозяев с левого края, а Джума подтолкнул Роналду. Мяч до них не долетел, но всё равно это одиннадцатиметровый.

ВАР-ассистенты подтвердили решение главного судьи. Роналду реализовал пенальти весьма хладнокровно. Пробил несильно по центру и не прогадал. Еиса кинулся к левой штанге и не смог отразить мяч ногами (4:3, по сумме двух матчей 4:4). А не забил бы Кришти пенальти таким способом – ой, что бы было…

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На исходе третьей компенсированной минуты гости могли отличиться после углового, но удар состоялся мимо створа. Повезло там «Аль-Насру», иначе у него вообще бы не было времени отыграться. А так – серия пенальти. Брозович не реализовал первый же одиннадцатиметровый – ударил в правый угол, а там был Еиса.

Теллес следующим промазал у хозяев с пенальти. Он не промахнулся мимо перекладины, хотя надо было не промахнуться мимо створа. Гости первые два свои пенальти, наоборот, реализовали. Следующим бил Криштиану – идеально в правый угол, хотя едва Еиса не парировал. У «Аль-Айна» новый пенальти также был забит (1:3 в серии).

Отавио пальнул с точки вообще непонятно куда, и «Аль-Наср» вылетел из Лиги чемпионов АФК. Один Роналду не вытащил всю команду. Свои пенальти он реализовал – и в игре, и в послематчевой серии. Но что делали его партнёры, почему так провально исполняли одиннадцатиметровые?

Кирилл Иванцов