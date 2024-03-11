Роналду не забил в пустые ворота с двух метров в Лиге чемпионов АФК

Досаднейший промах в игре Лиги чемпионов АФК допустил Криштиану Роналду, звезда саудовского «Аль-Насра». Вечером понедельника его клуб в ответном матче четвертьфинала ЛЧ принимает «Аль-Айн» из ОАЭ.

На 62-й минуте при счёте 2:2 у Роналду появился прекрасный шанс вывести свою команду вперёд, не лучшим образом голкипер гостей отбил сферу перед собой, в итоге мяч прилетел к Криштиану, который умудрился буквально с двух метров не попасть в пустой створ ворот.

Отметим, что при равном счёте на табло «Аль-Наср» сенсационно вылетит из ЛЧ АФК. Первый матч завершился минимальной победой гостей. Следить за концовкой матча можно в текстовой трансляции на нашем сайте. На данный момент хозяева всё же вырвались вперёд.