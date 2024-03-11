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Лига чемпионов АФК

Роналду не забил в пустые ворота с двух метров в Лиге чемпионов АФК

11 Марта 2024 • 23:42 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
3:2
Аль-Айн
2-й тайм

Досаднейший промах в игре Лиги чемпионов АФК допустил Криштиану Роналду, звезда саудовского «Аль-Насра». Вечером понедельника его клуб в ответном матче четвертьфинала ЛЧ принимает «Аль-Айн» из ОАЭ.

На 62-й минуте при счёте 2:2 у Роналду появился прекрасный шанс вывести свою команду вперёд, не лучшим образом голкипер гостей отбил сферу перед собой, в итоге мяч прилетел к Криштиану, который умудрился буквально с двух метров не попасть в пустой створ ворот.

Отметим, что при равном счёте на табло «Аль-Наср» сенсационно вылетит из ЛЧ АФК. Первый матч завершился минимальной победой гостей. Следить за концовкой матча можно в текстовой трансляции на нашем сайте. На данный момент хозяева всё же вырвались вперёд.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд

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АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД АЛЬ-АЙН
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Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
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