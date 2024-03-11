«Всё или ничего»: Роналду высказался о следующем матче

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался об ответном поединке против «Аль-Айна» в четвертьфинале Лиги чемпионов АФК.

«Все или ничего. Даст бог, будет камбэк. Я думаю только о победе и нашем выходе в полуфинал Лиги чемпионов», - передает слова 39-летнего португальского бомбардира Al Nassr Zone.

Напомним, что в первом матче на выезде «Аль-Наср» потерпел минимальное поражение от «Аль-Айна» со счетом 0:1.

Ответный поединок между командами состоится на стадионе в Эр-Рияде сегодня, 11 марта. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.