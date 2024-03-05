Фанаты провоцировали Роналду выкриками о Месси

В первом поединке четвертьфинала Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» на выезде встречался с «Аль-Айном». Саудовский клуб потерпел минимальное поражение на выезде со счетом 0:1.

По ходу матча болельщики хозяев всячески пытались воздействовать на главную звезду гостей Криштиану Роналду. Фанаты громко скандировали имя Лионеля Месси, когда 39-летний португалец касался мяча. Кроме того, они провоцировали нападающего этими выкриками во время ухода КриРо в подтрибунное помещение. Об этом рапортуют журналисты Daily Mail.

Роналду выступает в Саудовской Аравии с января 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.