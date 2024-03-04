Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов АФК

Роналду без гола и удаление Лапорта: «Аль-Наср» съездил за поражением к «Аль-Айну»

04 Марта 2024 • 21:08 Комментировать (1)
Аль-Айн
1:0
Аль-Наср Эр-Рияд

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» поехал в гости к «Аль-Айну».

Протокол игры  
Аль-Айн1:0Аль-Наср Эр-Рияд
(1:0) Рахими Суфиане44'  
Еиса Халид  82'Мохаммед Бандар  15'Хашеми ХалидОтонне КуамеНасименту ЭрикПак Ен-УНадер Яхья 90' (Бармен Ахмед ( 90') Гамарра Алехандро  45'Паласиос МатиасАль-Балуши Мохаммед  84' 88' (Мохаммад Хазем ( 88') Рахими Суфиане 90' (Аль-Шамси Султан ( 90')
Запасные: Валид ФалахСаид МансурАль-Балуши ХалидСаид Мохаммед IIАль-Мунзари СултанАль-Блоши Халед Али
Оспина ДавидАлавжами АлиАль-Ганам Султан 52' (Аль-Наджи Сами ( 52') Лапорт Эмерик  90'Бехич Азиз 73' (Аль-Немер Мешари ( 73'  77') Аль-Хайбари АбдуллаАль-Сулейхим Абдулмаджид 52' (Аль-Амри Абдулела ( 52') Яхья Айман  66'Отавио ЭдмилсонМане СадиоРоналду Криштиану
Запасные: Аль-Алива АбдулазизАль-Бушайль НавафКассем МохаммедАль-Отаиби МохамедАль-Фатил Мохаммед IIАль-Хассан АлиАфанди Фарис
04 марта.

В 1/8 финала Азиатской Лиги чемпионов «Аль-Наср» встречался с «Аль-Фейхой», которая также выступает в Про-лиге Саудовской Аравии. Команда Роналду выиграла в гостях 1:0 и дома 2:0. Сам Криштиану забил по голу в этих матчах.

«Аль-Айн» в 1/8 финала соперничал с узбекистанским «Насафом». На выезде команда из Объединённых Арабских Эмиратов сыграла нулевую ничью с ним. Спустя неделю уже дома «Аль-Айн» вырвал победу 2:1 голом на второй добавленной минуте.

В чемпионате Саудовской Аравии дела у «Аль-Насра» в текущем сезоне не заладились. «Аль-Хиляль» ушёл в сумасшедший отрыв на девять очков. Команда Жорже Жезуша набрала крейсерский ход, и чемпионство «Аль-Насру» уже практически не светит.

Если брать конкретно предыдущий матч во внутреннем первенстве, «Аль-Наср» провёл его 29 февраля против главного аутсайдера «Аль-Хазма». Четырежды выходили вперёд по ходу той игры футболисты «Аль-Насра» – и четырежды позволяли соперникам сравнивать счёт.

Криштиану Роналду во встрече с «Аль-Хазмом» не принял участие из-за дисквалификации. Так что лично у него был недельный цикл перед новым матчем. Даже больше, чем двухнедельный. С «Аль-Шабабом» играли в воскресенье, а с «Аль-Айном» – через один понедельник.

Зато не поехали на выезд в ОАЭ Талиска и Брозович. Но Мане появился в основе. Как и Роналду. Дебютировал за «Аль-Наср» в официальном матче вратарь Оспина. Впрочем, за первый тайм гости могли мало чем похвастать. Лёгкая прогулка для «Аль-Насра» явно не складывалась.

К отметке в получас игры хозяева поразили чужие ворота. Еиса выбил мяч далеко вперёд, Рахими в правой зоне атаки обыгрался с Надером Яхья и прострелил, а Гамарра опередил защитника и в подкате внёс мяч в сетку. Но был в офсайде Рахими – ВАР отработал эпизод как надо.

Легитимно «Аль-Айн» забил на 44-й минуте. Гамарра на левом полуфланге покатил мяч из-под Бехича мимо Алавжами на Рахими. Тот увёл сферу вправо от Оспины, не дал Лапорту обокрасть себя и отправил мяч в пустой створ (1:0).

Роналду сразу же мог восстановить равенство на табло. Пальнул Криштиану справа с острого угла, но Еиса отвёл угрозу. Через некоторое время после перерыва Айман Яхья сместился с правого фланга чуть к центральной зоне и пробил низом в ближний угол, где мяч забрал Еиса.

Много было пауз, остановок. Рахими забил из офсайда – этот гол не засчитали. «Аль-Наср» стал сильнее давить к концовке. Алавжами справа навесил на дальнюю штангу, Мане сбросил головой, а аль-Наджи ударил левее створа.

Роналду в это время сигнализировал арбитру, что сыграл рукой Хашеми после скидки Мане. И правда ведь сыграл кистью. Но ВАР не включился. Криштиану вскоре не использовал свой собственный момент. Он откликнулся на прострел с левого фланга и ударил в упор прямо в Еису.

В компенсированное время после видеоповтора спорно был удалён Лапорт. Он и Бандар хватались друг за друга в штрафной площади хозяев, Лапорт чуть сработал локтем – и получил красную. В ответном четвертьфинале «Аль-Насру» надо будет исправлять ситуацию без него.

Реклама


На десятой добавленной минуте Роналду отчаялся удар с середины поля и не смог отметиться чудо-голом. «Аль-Наср» не выиграл второй матч подряд во всех турнирах. Теперь 7 марта он сыграет во внутреннем чемпионате с «Аль-Раедом» из Бурайды.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Айн Аль-Наср Эр-Рияд Лига чемпионов АФК ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 04 Марта
19:37
Оспина дебютировал за «Аль-Наср»
18:18
Роналду — в стартовом составе «Аль-Насра» на матч Лиги чемпионов АФК
03 Марта
23:03
Роналду готов к матчу Лиги чемпионов АФК
19:23
Прогноз на точный счёт матча Аль-Айн — Аль-Наср Лиги чемпионов АФК — 4 марта 2024
14:50
Ставка и прогноз на матч Аль-Айн — Аль-Наср Лиги чемпионов АФК — 4 марта 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Alex1972
04 Марта 2024 в 21:52
Геша не отошёл ещё от своей "гитары".. 🎸🥚🥚.. Учит новые "аккорды".. А-ха-ха-ха.. 🤭
«Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего В «Манчестер Юнайтед» выбрали нового главного тренера - идут переговоры Звезду «Реала» Винисиуса могут отстранить на 12 матчей Анчелотти поставил крест на игроке «Реала» ​Появился неожиданный кандидат на пост главного тренера «Барселоны» Судья объяснил скандальное удаление Беллингема «Барселона» хочет избавиться от двух игроков Анчелотти: «Игроки очень злы, произошло нечто беспрецедентное» Беллингема могут дисквалифицировать на несколько матчей ​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов «Реал» лишился 27 голов из-за VAR
Спортивные новости
Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Аризоной» Кузнецов отправлен «Вашингтоном» в АХЛ Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае «Авангард» дома уверенно обыграл «Ладу» в первом матче плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Аль-Айн Аль-Айн
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
1
0
4.50 4.10 1.65
Видео
05.03.24 в 13:00
Чонбук Моторс Чонбук Моторс
Ульсан Хёндэ Ульсан Хёндэ
2.26 3.60 2.85
Видео
05.03.24 в 21:00
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттихад Джидда
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Марта
19:37 · Лига чемпионов АФК
Оспина дебютировал за «Аль-Наср»
18:18 · Лига чемпионов АФК
Роналду — в стартовом составе «Аль-Насра» на матч Лиги чемпионов АФК
03 Марта
23:03 · Лига чемпионов АФК
Роналду готов к матчу Лиги чемпионов АФК
22 Февраля
19:36 · Лига чемпионов АФК
​Бензема забил головой… в свои ворота
08:58 · Лига чемпионов АФК
Реакция Роналду на выход в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
14 Февраля
23:39 · Португалия. Примейра-лига
Роналду сыграл тысячный матч на клубном уровне
22:44 · Лига чемпионов АФК
Роналду вывел «Аль-Наср» вперёд в матче Лиги чемпионов АФК
20:02 · Лига чемпионов АФК
Роналду – в старте «Аль-Насра» на игру плей-офф Лиги чемпионов АФК
18:28 · Лига чемпионов АФК
Бензема исключён из заявки азиатской Лиги чемпионов
13 Февраля
18:40 · Лига чемпионов АФК
Бензема снова не попал в заявку «Аль-Иттихада»
14 Января
18:29 · Лига чемпионов АФК
Черчесов отказался возглавить команду из Азиатской лиги чемпионов слухи
28 Декабря
21:19 · Лига чемпионов АФК
Клубы Роналду, Бензема и Малкома узнали соперников в плей-офф Лиги чемпионов
04 Декабря
15:21 · Лига чемпионов АФК
​Роналду пропустит матч Лиги чемпионов Азии – известна причина
03 Декабря
20:47 · Лига чемпионов АФК
Прогноз и ставка на матч Аль-Иттихад Джидда — Сепахан Лиги чемпионов АФК — 4 декабря 2023
28 Ноября
08:54 · Лига чемпионов АФК
​«Выключаем телевизор» – пользователи соцсетей о замене Роналду в конце матча «Аль-Насра» в Лиге чемпионов АФК
Все новости
Рекомендуем