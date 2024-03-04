Роналду без гола и удаление Лапорта: «Аль-Наср» съездил за поражением к «Аль-Айну»

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» поехал в гости к «Аль-Айну».

В 1/8 финала Азиатской Лиги чемпионов «Аль-Наср» встречался с «Аль-Фейхой», которая также выступает в Про-лиге Саудовской Аравии. Команда Роналду выиграла в гостях 1:0 и дома 2:0. Сам Криштиану забил по голу в этих матчах.

«Аль-Айн» в 1/8 финала соперничал с узбекистанским «Насафом». На выезде команда из Объединённых Арабских Эмиратов сыграла нулевую ничью с ним. Спустя неделю уже дома «Аль-Айн» вырвал победу 2:1 голом на второй добавленной минуте.

В чемпионате Саудовской Аравии дела у «Аль-Насра» в текущем сезоне не заладились. «Аль-Хиляль» ушёл в сумасшедший отрыв на девять очков. Команда Жорже Жезуша набрала крейсерский ход, и чемпионство «Аль-Насру» уже практически не светит.

Если брать конкретно предыдущий матч во внутреннем первенстве, «Аль-Наср» провёл его 29 февраля против главного аутсайдера «Аль-Хазма». Четырежды выходили вперёд по ходу той игры футболисты «Аль-Насра» – и четырежды позволяли соперникам сравнивать счёт.

Криштиану Роналду во встрече с «Аль-Хазмом» не принял участие из-за дисквалификации. Так что лично у него был недельный цикл перед новым матчем. Даже больше, чем двухнедельный. С «Аль-Шабабом» играли в воскресенье, а с «Аль-Айном» – через один понедельник.

Зато не поехали на выезд в ОАЭ Талиска и Брозович. Но Мане появился в основе. Как и Роналду. Дебютировал за «Аль-Наср» в официальном матче вратарь Оспина. Впрочем, за первый тайм гости могли мало чем похвастать. Лёгкая прогулка для «Аль-Насра» явно не складывалась.

К отметке в получас игры хозяева поразили чужие ворота. Еиса выбил мяч далеко вперёд, Рахими в правой зоне атаки обыгрался с Надером Яхья и прострелил, а Гамарра опередил защитника и в подкате внёс мяч в сетку. Но был в офсайде Рахими – ВАР отработал эпизод как надо.

Легитимно «Аль-Айн» забил на 44-й минуте. Гамарра на левом полуфланге покатил мяч из-под Бехича мимо Алавжами на Рахими. Тот увёл сферу вправо от Оспины, не дал Лапорту обокрасть себя и отправил мяч в пустой створ (1:0).

Роналду сразу же мог восстановить равенство на табло. Пальнул Криштиану справа с острого угла, но Еиса отвёл угрозу. Через некоторое время после перерыва Айман Яхья сместился с правого фланга чуть к центральной зоне и пробил низом в ближний угол, где мяч забрал Еиса.

Много было пауз, остановок. Рахими забил из офсайда – этот гол не засчитали. «Аль-Наср» стал сильнее давить к концовке. Алавжами справа навесил на дальнюю штангу, Мане сбросил головой, а аль-Наджи ударил левее створа.

Роналду в это время сигнализировал арбитру, что сыграл рукой Хашеми после скидки Мане. И правда ведь сыграл кистью. Но ВАР не включился. Криштиану вскоре не использовал свой собственный момент. Он откликнулся на прострел с левого фланга и ударил в упор прямо в Еису.

В компенсированное время после видеоповтора спорно был удалён Лапорт. Он и Бандар хватались друг за друга в штрафной площади хозяев, Лапорт чуть сработал локтем – и получил красную. В ответном четвертьфинале «Аль-Насру» надо будет исправлять ситуацию без него.

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На десятой добавленной минуте Роналду отчаялся удар с середины поля и не смог отметиться чудо-голом. «Аль-Наср» не выиграл второй матч подряд во всех турнирах. Теперь 7 марта он сыграет во внутреннем чемпионате с «Аль-Раедом» из Бурайды.

Кирилл Иванцов