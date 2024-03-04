Оспина дебютировал за «Аль-Наср»

Колумбийский вратарь Давид Оспина проводит свой первый официальный матч в составе саудовского «Аль-Насра».

В эти минуты «Аль-Наср» встречается на выезде с «Аль-Айном» в рамках четвертьфинального матча Лиги чемпионов АФК. Сейчас идет первый тайм, и счет в игре до сих пор не открыт.

Напомним, Оспина присоединился к «Аль-Насру» прошлым летом, однако так и не смог дебютировать в первой половине сезона из-за травмы.

1 февраля Оспина вышел на поле в стартовом составе в товарищеской встрече с «Интер Майами», однако травмировался в той игре и досрочно покинул поле.