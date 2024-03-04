Роналду — в стартовом составе «Аль-Насра» на матч Лиги чемпионов АФК

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду с первых минут выйдет на поле в предстоящем матче против «Аль-Айна» из ОАЭ.

Стартовый состав «Аль-Насра»: Оспина (вр), Бехич, Лапорт, Алавжами, Отавио, Аль-Ганам, Аль-Сулейхим, Аль-Хайбари, Мане, Яхья, Роналду.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов АФК между «Аль-Айном» и «Аль-Насром» состоится сегодня, 4 марта. Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в прямой текстовой трансляции, которую организует спортивный портал LiveResult.