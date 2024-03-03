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Роналду готов к матчу Лиги чемпионов АФК

03 Марта 2024 • 23:03 Комментировать
Аль-Айн
...
Аль-Наср Эр-Рияд
Через 19 ч. 35 мин.

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост в социальной сети накануне матча против «Аль-Айна».

На своей страничке в социальной сети 39-летний Роналду прикрепил несколько фотографий с тренировки и оставил подпись: «Готов к завтрашнему дню».

В текущем сезоне Роналду принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 28 мячей и стал автором 11 результативных передач.

4 марта «Аль-Наср» проведет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов АФК против «Аль-Айна» из ОАЭ. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд

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Ставка и прогноз на матч Аль-Айн — Аль-Наср Лиги чемпионов АФК — 4 марта 2024
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АЛЬ-АЙН АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД
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