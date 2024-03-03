Роналду готов к матчу Лиги чемпионов АФК

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост в социальной сети накануне матча против «Аль-Айна».

На своей страничке в социальной сети 39-летний Роналду прикрепил несколько фотографий с тренировки и оставил подпись: «Готов к завтрашнему дню».

В текущем сезоне Роналду принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 28 мячей и стал автором 11 результативных передач.

4 марта «Аль-Наср» проведет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов АФК против «Аль-Айна» из ОАЭ. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.