​Бензема забил головой… в свои ворота

В четверг ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Азии проводят «Аль-Иттихад» и «Навбахор». Счёт в этом поединке был открыт на 25-й минуте после стандартного положения. Игрок «Навбахора» сделал подачу с правого фланга, на которую откликнулся… Карим Бензема. Француз пришёл в свою штрафную и хотел помочь команде, но лишь отправил мяч головой в собственные ворота.

Стоит сказать, что первая игра между «Навбахором» и «Аль-Иттихадом» завершилась вничью со счётом 0:0.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Аль-Иттихад» - «Навбахор» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.