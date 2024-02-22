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​Бензема забил головой… в свои ворота

22 Февраля 2024 • 19:36 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
1:1
Навбахор
2-й тайм

В четверг ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Азии проводят «Аль-Иттихад» и «Навбахор». Счёт в этом поединке был открыт на 25-й минуте после стандартного положения. Игрок «Навбахора» сделал подачу с правого фланга, на которую откликнулся… Карим Бензема. Француз пришёл в свою штрафную и хотел помочь команде, но лишь отправил мяч головой в собственные ворота.

Стоит сказать, что первая игра между «Навбахором» и «Аль-Иттихадом» завершилась вничью со счётом 0:0.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Аль-Иттихад» - «Навбахор» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

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Карим Бензема Навбахор Аль-Иттихад Джидда ещё теги

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АЛЬ-ИТТИХАД ДЖИДДА НАВБАХОР
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