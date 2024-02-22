Реакция Роналду на выход в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов

Звезда саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о выходе своей команды в ¼ финала азиатской Лиги чемпионов.

«Какой же вечер! «Аль-Наср» вышел в следующий раунд. Благодарю всех за поддержку», - гласит сообщение 39-летнего португальского нападающего в социальных сетях.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аль-Наср» на домашнем стадионе победил «Аль-Фейху» со счетом 2:0. В первой встрече команда Роналду выиграла 1:0.

В четвертьфинале турнира «Аль-Насру» будет противостоять представитель ОАЭ – «Аль-Айн». Первая встреча пройдет 4 марта, а ответная – 11 марта.

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