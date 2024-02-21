Роналду продолжает забивать в плей-офф азиатской Лиги чемпионов: «Аль-Наср» пробился в четвертьфинал турнира

«Аль-Наср» быстро забил в ворота «Аль-Фейхи», решив исход четвертьфинального противостояния в азиатской Лиге чемпионов. В оставшееся время хозяева контролировали ход поединка, а в концовке отличились ещё раз.

В эти дни матчи Лиги чемпионов проходят не только в Европе, но и в Азии. В среду определялся четвертьфиналист в саудовском дерби. В первом матче «Аль-Наср» в гостях обыграл «Аль-Фейху» со счётом 1:0 и был полон решимости пробиться в следующий этап континентального турнира.

«Аль-Наср» со стартового свистка захватил инициативу, явно надеясь забить быстрый гол, чтобы снять все вопросы с победителем пары. В первые пять минут хозяева не покидали чужую половину, так что интрига была в том, сколько «Аль-Фейха» выдержит. На ноль гостям удалось сыграть порядка пятнадцати минут, после чего счёт всё же был открыт. Брозович сделал передачу на Аль-Хайбари, который навесил в штрафную, а португалец Отавио головой пробил в цель.

После этого активне был Роналду. Сначала португалец просил пенальти, когда на него слегка оперлись в чужой штрафной, затем он нервничал, что ему мяч не могли вернуть, когда тот покинул поле. В общем, чувствовалось, что португалец жаждал отметиться. Что касается гостей, то у них ничего не получалось, а по истечении получаса из-за травмы пришлось делать вынужденную замену.

После этого темп игры спал. Гости предприняли пару попыток приблизиться к воротам соперника, но они были неудачными. В компенсированное время вдруг вспыхнули страсти. Роналду наступил на ногу сопернику, за что получил жёлтую карточку. Однако португалец был с этим не согласен и стал спорить с арбитром, а затем в разговор на повышенных тонах вступил наставник хозяев Луиш Каштру. Тренера судья и вовсе выгнал на трибуну. На этом первый тайм и завершился.

Роналду был активен и в начале второго тайма. Португалец забил, но из офсайда, затем его удар метров с шестнадцати парировал Стойкович, позже после передачи ветерана Яхья не смог обработать мяч. Однако после небольшого всплеска, темп вновь упал. «Аль-Наср» будто был полностью уверен в своей победе и никуда не спешил, в свою очередь «Аль-Фейха» прибавить не могла.

Хозяева за счёт класса действовали чуть лучше, но моментов не создавали. То Роналду в пределах штрафной головой скидывал мяч не туда, то Мане бил выше цели, то прострел Отавио не нашёл партнера. Гости даже такими подходами похвастаться не могли. Во втором тайме команды абсолютно забыли про ворота, и происходившее на поле скорее напоминало не европейскую Лигу чемпионов, сходную по названию, а контрольные предсезонные матчи.

В концовке «Аль-Наср» всё же забил ещё один гол. Брозович сделал заброс в штрафной, Стойкович неудачно вышел, махнул мимо мяча, а Роналду оставалось просто попасть в пустые ворота. Португалец, выступая в Европе, всегда лучшим образом себя показывал в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. В Азии Роналду, видимо, сохранил этот навык, отличившись уже дважды в матчах на выбывание.

Таким образом, «Аль-Наср» пробился в четвертьфинал турнира. Соперником команды на следующей стадии станет «Аль-Айн» из ОАЭ. «Аль-Фейхе» же теперь остается сконцентрироваться на внутренних турнирах Саудовской Аравии.