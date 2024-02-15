Роналду тремя словами оценил победу в своём тысячном матче

В первом поединке 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов «Аль-Наср» одержал гостевую победу над клубом «Аль-Фейха» со счетом 1:0. Единственный гол под занавес встречи забил португальский форвард Криштиану Роналду.

После победы 39-летний нападающий оставил короткий комментарий в социальных сетях.

«Команда, отличная работа», - говорится в публикации звездного футболиста.

Ответный матч состоится 21 февраля в Эр-Рияде. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

Криштиану выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. В текущем сезоне Роналду провел 26 матчей, забил 25 голов и сделал 11 результативных передач.