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Роналду забил впервые в 39 лет и 40-летнему вратарю: «Аль-Наср» дожал «Аль-Фейху» в Лиге чемпионов

14 Февраля 2024 • 22:58 Комментировать
Аль-Фейха
0:1
Аль-Наср Эр-Рияд
окончен

«Аль-Наср» с Криштиану Роналду в основе стартовал в плей-офф Лиги чемпионов АФК.

Протокол игры  
Аль-Фейха0:1Аль-Наср Эр-Рияд
  81'Роналду Криштиану (0:1)
Стойкович ВладимирАль-Рашиди МохерАль-Хайбари СамиАль-Шуваиш Хусейн  77'Аль-Бакави Мохаммед 84' (Аль-Кайдхи Моханад ( 84') Аль-Харти Наваф 84' (Аль-Халаф Осама ( 84') Кааби Ракан 58' (Оньекуру Генри ( 58') Аль-Сафари АбдулрахманМадаш Султан 58' (Сабири Абдельхамид ( 58'  82') Сакала ФэшнНвакаеме Энтони 75' (Аль-Каби Халид ( 75')
Запасные: Аль-Анзи АбдулрхманАль-Раммах ХалидМаджраши Мохаммед ЯхьяАль-Лехияни АхмедАбдулазиз Абдулрауф
Алаа Наджар Рахид  85'Аль-Ганам СултанАль-Амри АбдулелаЛапорт ЭмерикБехич АзизАль-Хайбари Абдулла  37'Брозович Марсело 90' (Аль-Сулейхим Абдулмаджид ( 90') Талиска АндерсонОтавио Эдмилсон 83' (Аль-Наджи Сами ( 83') Яхья Айман 89' (Аль-Алива Абдулазиз ( 89') Роналду Криштиану
Запасные: Аль-Немер МешариАль-Бушайль НавафКассем МохаммедВалид АбдуллаАль-Фатил Мохаммед IIАль-Хассан АлиАфанди Фарис
14 февраля.

В Лиге чемпионов УЕФА началась стадия плей-офф – и в Лиге чемпионов АФК тоже. В первом матче двухраундового противостояния в рамках 1/8 финала «Аль-Наср» пересёкся с «Аль-Фейхой» у себя дома. Обе команды представляют Саудовскую Аравию, для них это был первый официальный матч 2024 года.

Криштиану Роналду появился в стартовом составе. У него была травма бедра в период товарищеских матчей, поэтому он и не сыграл 1 февраля против Лионеля Месси. Но теперь ничего не мешает Роналду выходить на поле. Талиска, Отавио, Брозович тоже появились в основе «Аль-Насра». Только вот Мане в заявке не наблюдалось.

Эр-риядцы с самого начала завладели большим территориальным преимуществом. Но весь первый тайм они бесполезно бились в чужую оборону. Лапорт пробил головой после подачи со штрафного, но получилось мимо ворот. Брозович исполнил заброс на Отавио к левой штанге, где тот также не сумел попасть со второго этажа в створ.

На 43-й минуте не хватило точности Талиске, выполнявшему заброс влево на Роналду. Не выкрутил мяч бразилец должным образом для португальца. Вскоре сам Криштиану ударял с разворота из центральной зоны, однако не переиграл 40-летнего Стойковича. После углового снова не удалось нанести точный удар Лапорту.

За перерывом картинка игры сохранилась. В районе часа игры Роналду намеревался опасно пробить с левого полуфланга, но Сами аль-Хайбари перевёл мяч на угловой. Немного времени спустя Брозович подал справа, а Криштиану пробил головой. Стойкович отразил игровой снаряд, для добивания условий не было.

Яхья слева невысоко забросил в зону перед одиннадцатиметровой отметкой, и Талиска через себя эффектно направил мяч правее створа. Спустя минуту мяч оказался в воротах «Аль-Насра», но офсайд там был зафиксирован у пасовавшего футболиста. Оньекуру из «вне игры» делал прострел под замыкание бывшего спартаковца Фэшна Сакалы.

Чтобы «Аль-Наср» не сыграл ничью, пришлось забивать капитану команды. Абдулла аль-Хайбари отдал вперёд на Роналду, а тот обыгрался с Брозовичем и упаковал заброс партнёра в правую девятку (0:1 – так и закончили). Криштиану забил впервые в 2024 году и первый раз в 39 лет. Ответный матч на поле «Аль-Насра» состоится 21 февраля.

Кирилл Иванцов

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Криштиану Роналду Аль-Фейха Аль-Наср Эр-Рияд Лига чемпионов АФК ещё теги

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