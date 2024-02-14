Роналду забил впервые в 39 лет и 40-летнему вратарю: «Аль-Наср» дожал «Аль-Фейху» в Лиге чемпионов

«Аль-Наср» с Криштиану Роналду в основе стартовал в плей-офф Лиги чемпионов АФК.

В Лиге чемпионов УЕФА началась стадия плей-офф – и в Лиге чемпионов АФК тоже. В первом матче двухраундового противостояния в рамках 1/8 финала «Аль-Наср» пересёкся с «Аль-Фейхой» у себя дома. Обе команды представляют Саудовскую Аравию, для них это был первый официальный матч 2024 года.

Криштиану Роналду появился в стартовом составе. У него была травма бедра в период товарищеских матчей, поэтому он и не сыграл 1 февраля против Лионеля Месси. Но теперь ничего не мешает Роналду выходить на поле. Талиска, Отавио, Брозович тоже появились в основе «Аль-Насра». Только вот Мане в заявке не наблюдалось.

Эр-риядцы с самого начала завладели большим территориальным преимуществом. Но весь первый тайм они бесполезно бились в чужую оборону. Лапорт пробил головой после подачи со штрафного, но получилось мимо ворот. Брозович исполнил заброс на Отавио к левой штанге, где тот также не сумел попасть со второго этажа в створ.

На 43-й минуте не хватило точности Талиске, выполнявшему заброс влево на Роналду. Не выкрутил мяч бразилец должным образом для португальца. Вскоре сам Криштиану ударял с разворота из центральной зоны, однако не переиграл 40-летнего Стойковича. После углового снова не удалось нанести точный удар Лапорту.

За перерывом картинка игры сохранилась. В районе часа игры Роналду намеревался опасно пробить с левого полуфланга, но Сами аль-Хайбари перевёл мяч на угловой. Немного времени спустя Брозович подал справа, а Криштиану пробил головой. Стойкович отразил игровой снаряд, для добивания условий не было.

Яхья слева невысоко забросил в зону перед одиннадцатиметровой отметкой, и Талиска через себя эффектно направил мяч правее створа. Спустя минуту мяч оказался в воротах «Аль-Насра», но офсайд там был зафиксирован у пасовавшего футболиста. Оньекуру из «вне игры» делал прострел под замыкание бывшего спартаковца Фэшна Сакалы.

Чтобы «Аль-Наср» не сыграл ничью, пришлось забивать капитану команды. Абдулла аль-Хайбари отдал вперёд на Роналду, а тот обыгрался с Брозовичем и упаковал заброс партнёра в правую девятку (0:1 – так и закончили). Криштиану забил впервые в 2024 году и первый раз в 39 лет. Ответный матч на поле «Аль-Насра» состоится 21 февраля.

Кирилл Иванцов