Роналду вывел «Аль-Наср» вперёд в матче Лиги чемпионов АФК

Вечером 14 февраля «Аль-Наср» в рамках плей-офф Лиги чемпионов АФК на первой стадии гостит у другого саудовского клуба – «Аль-Фейхи». Ближе к концу первого тайма счёт матча, наконец, был открыт – и оформил гол капитан, лидер и главная звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Состоялось взятие ворот на 82-й минуте. Аль-Хайбари покатил мяч на Роналду, а тот шведой откатил на Брозовича. Хорватский полузащитник сыграл в одно касание и отдал в штрафную обратно на португальца, который опередил Стойковича, направив мяч в дальний угол.

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