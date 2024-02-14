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Роналду вывел «Аль-Наср» вперёд в матче Лиги чемпионов АФК

14 Февраля 2024 • 22:44 Комментировать
Аль-Фейха
0:1
Аль-Наср Эр-Рияд
1 12.00 X 6.70 2 1.22
2-й тайм

Вечером 14 февраля «Аль-Наср» в рамках плей-офф Лиги чемпионов АФК на первой стадии гостит у другого саудовского клуба – «Аль-Фейхи». Ближе к концу первого тайма счёт матча, наконец, был открыт – и оформил гол капитан, лидер и главная звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Состоялось взятие ворот на 82-й минуте. Аль-Хайбари покатил мяч на Роналду, а тот шведой откатил на Брозовича. Хорватский полузащитник сыграл в одно касание и отдал в штрафную обратно на португальца, который опередил Стойковича, направив мяч в дальний угол.

Следить за ходом концовки матча можно на нашем портале в режиме поминутной текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд

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