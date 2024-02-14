Роналду – в старте «Аль-Насра» на игру плей-офф Лиги чемпионов АФК

Вечером среды «Аль-Наср» начнёт матч плей-офф Лиги чемпионов АФК против другого клуба из Саудовской Аравии – «Аль-Фейхи». Сыграет команда Криштиану Роналду первый матч в этой паре дома, а сам Роналду появится на поле с первых минут с капитанской повязкой – состав «Аль-Насра» объявила пресс-служба клуба в соцсетях.

На игру «Аль-Наср» выйдет в следующем составе:

Рахид, аль-Ганам, аль-Амри, Лапорт, Бехич, аль-Хайбари, Отавиоу, Брозович, Яхья, Талиска, Роналду (к).

Напомним, что следить за матчем плей-офф азиатской ЛЧ во всех красках можно в текстовой трансляции от нашего портала.