Бензема исключён из заявки азиатской Лиги чемпионов

​Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема не сыграет в азиатской Лиге чемпионов.

Как сообщает Daily Mail, 36-летний француз из-за конфликта с главным тренером команды Марсело Гальярдо был исключён из заявки на турнир. Ранее Бензема был отстранён от тренировок из-за отказа заниматься по индивидуальной программе.

Матч азиатской Лиги чемпионов между «Навбахором» и «Аль-Иттихадом» состоится завтра, 15 февраля, и начнётся в 17:00 по московскому времени.

Бензема перешел в клуб из Саудовской Аравии в июне 2023 года, подписав контракт до 2026 года.