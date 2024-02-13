Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов АФК

Бензема снова не попал в заявку «Аль-Иттихада»

13 Февраля 2024 • 18:40 Комментировать
Навбахор
...
Аль-Иттихад Джидда
15.02 17:00

Карим Бензема, французский форвард «Аль-Иттихада», не включён в заявку своего клуба на очередной матч.

Таким образом, нападающий не сможет принять участия в игре 1/8 финала Лиги чемпионов АФК с узбекским «Навбахором», передаёт издание As.

Ранее у бомбардира произошёл конфликт с главным тренером «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо. Футболист принял решение не заниматься по индивидуальной программе и демонстративно покинул тренировку.

Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провёл 24 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Марсело Гальярдо Аль-Иттихад Джидда ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАВБАХОР АЛЬ-ИТТИХАД ДЖИДДА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью удивил выбором нового клуба Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» Пять клубов хотят купить Гюлера у «Реала» «Барселона» порадовала фанатов отличной новостью ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» В «Ливерпуле» определились с главным кандидатом на должность тренера «Ростов» проиграл «Кайрату» в заключительном матче Зимнего кубка РПЛ
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина
Спортивные новости
Журова назвала причину, по которой Россию и Беларусь не допустили до чемпионата мира по хоккею Кожевников — о Кучерове: Один из величайших игроков НХЛ и вообще в мире Кожевников сравнил чемпионаты СССР и НХЛ Александр Овечкин забил в пятом матче подряд СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Шаньдун Тайшань Шаньдун Тайшань
Кавасаки Фронтале Кавасаки Фронтале
2
3
Видео
14.02.24 в 13:00
Чонбук Моторс Чонбук Моторс
Пхохан Стилерс Пхохан Стилерс
Видео
14.02.24 в 15:00
Бангкок Юнайтед Бангкок Юнайтед
Йокогама Ф-Маринос Йокогама Ф-Маринос
Видео
14.02.24 в 17:00
Насаф Насаф
Аль-Айн Аль-Айн
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Февраля
18:40 · Лига чемпионов АФК
Бензема снова не попал в заявку «Аль-Иттихада»
14 Января
18:29 · Лига чемпионов АФК
Черчесов отказался возглавить команду из Азиатской лиги чемпионов слухи
28 Декабря
21:19 · Лига чемпионов АФК
Клубы Роналду, Бензема и Малкома узнали соперников в плей-офф Лиги чемпионов
04 Декабря
15:21 · Лига чемпионов АФК
​Роналду пропустит матч Лиги чемпионов Азии – известна причина
03 Декабря
20:47 · Лига чемпионов АФК
Прогноз и ставка на матч Аль-Иттихад Джидда — Сепахан Лиги чемпионов АФК — 4 декабря 2023
28 Ноября
08:54 · Лига чемпионов АФК
​«Выключаем телевизор» – пользователи соцсетей о замене Роналду в конце матча «Аль-Насра» в Лиге чемпионов АФК
08:26 · Лига чемпионов АФК
Роналду оценил выступление «Аль-Насра» в Лиге чемпионов
27 Ноября
22:47 · Лига чемпионов АФК
Роналду прервал серию из голевых действий в 10 матчах подряд
21:31 · Лига чемпионов АФК
Команда Роналду осталась в меньшинстве в матче Лиги чемпионов АФК
08 Ноября
08:45 · Лига чемпионов АФК
​«Самый важный игрок в «Аль-Насре» после Роналду!» - пользователи Интернета о хет-трике Талиски и победе «Аль-Насра»
07 Ноября
20:11 · Лига чемпионов АФК
Роналду не попал в состав «Аль-Насра» на матч Лиги чемпионов АФК
11:34 · Лига чемпионов АФК
Роналду не готов играть из-за усталости 2
06 Ноября
17:21 · Лига чемпионов АФК
У клуба Бензема и Канте – всего одна победа с 21 сентября
24 Октября
23:39 · Лига чемпионов АФК
«С такой игрой Роналду скоро все забудут о Месси!» - пользователи Интернета о дубле Роналду 2
22:41 · Лига чемпионов АФК
«Аль-Наср» отметил 68-летие, Роналду подарил имениннику дубль
Все новости
Рекомендуем