Бензема снова не попал в заявку «Аль-Иттихада»

Карим Бензема, французский форвард «Аль-Иттихада», не включён в заявку своего клуба на очередной матч.

Таким образом, нападающий не сможет принять участия в игре 1/8 финала Лиги чемпионов АФК с узбекским «Навбахором», передаёт издание As.

Ранее у бомбардира произошёл конфликт с главным тренером «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо. Футболист принял решение не заниматься по индивидуальной программе и демонстративно покинул тренировку.

Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провёл 24 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.