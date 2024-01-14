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Черчесов отказался возглавить команду из Азиатской лиги чемпионов слухи

14 Января 2024 • 18:29 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов мог возглавить азиатскую команду.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в услугах 60-летнего специалиста была заинтересована команда, которая в этом сезоне выступает в Азиатской лиге чемпионов, но экс-наставник «Спартака» и «Динамо» отказался от предложения, так как его не устроили условия возможного контракта.

На данный момент Черчесов находится без работы. Последним его клубом был венгерский «Ференцварош», с которым он прекратил сотрудничество прошлым летом.

Ранее СМИ сообщали, что специалист входил в шорт-лист претендентов на пост рулевого «Бешикташа». 

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Станислав Черчесов
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