Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов мог возглавить азиатскую команду.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в услугах 60-летнего специалиста была заинтересована команда, которая в этом сезоне выступает в Азиатской лиге чемпионов, но экс-наставник «Спартака» и «Динамо» отказался от предложения, так как его не устроили условия возможного контракта.

На данный момент Черчесов находится без работы. Последним его клубом был венгерский «Ференцварош», с которым он прекратил сотрудничество прошлым летом.

Ранее СМИ сообщали, что специалист входил в шорт-лист претендентов на пост рулевого «Бешикташа».