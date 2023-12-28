Клубы Роналду, Бензема и Малкома узнали соперников в плей-офф Лиги чемпионов

28 декабря прошла жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов АФК. Команды Криштиану Роналду, Карима Бензема и Малкома Филипе узнали своих соперников по стадии 1/8 финала.

Так, «Аль-Насру» Роналду далеко лететь не придётся, его клуб встретится с другим саудовским клубом, «Аль-Файха». «Аль-Хиляль» экс-звезды «Зенита» сыграет с иранским клубом «Сепахан», поэтому далеко лететь клубу не придётся.

А вот «Аль-Иттихаду» Бензема предстоит слетать в Узбекистан, что находится в Центральной Азии. Там саудовцев будет ждать «Навбахор» из Намангана.

Напомним, что все вышеперечисленные команды находятся в западном пути плей-офф. Отдельно есть восточный – в нём будут играть клубы из Южной Кореи, Китая, Японии и Таиланда.