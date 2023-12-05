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Разбить «Истиклол» не вышло: «Аль-Наср» без Роналду лишь отыгрался против команды Черевченко

05 Декабря 2023 • 20:57 Комментировать
Истиклол
1:1
Аль-Наср Эр-Рияд
окончен

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» играл на выезде в Душанбе против «Истиклола», который тренирует бывший московский «железнодорожник» Игорь Черевченко. В отличие от Лиги чемпионов УЕФА, в аналогичном азиатском турнире последний тур группового этапа проходит на неделю раньше.

Протокол игры  
Истиклол1:1Аль-Наср Эр-Рияд
(1:0) Джалилов Алишер32'  
  50'Гариб Абдуррахман (1:1)
Ятимов РустамБеганович ДженисКамолов АмадониКароматуллозода Алиджон  64'Джалилов Алишер  33'Назаров Ахтам 71' (Давлатмир Табрези ( 71') Гогуа СедрикНовоселец ИванСебаи Сенин  79' 86' (Мабатшоев Шервони ( 86') Курбонов Содикджон 77' (Окоро Джозеф ( 77') Панджшанбе Эхсони
Запасные: Джалилов Ромиш IIХасанов МухриддинКартащян АртурБахризода ПахлавонИргашев СалохиддинСулаймонов Шахром
Алаа Наджар РахидАль-Хайбари АбдуллаАль-Фатил Мохаммед IIМаду АбдуллаАль-Бушайль НавафАль-Сулейхим Абдулмаджид 90' (Отавио Эдмилсон ( 90'  90') Гариб АбдуррахманАль-Ганнам Халид 74' (Яхья Айман ( 74') Аль-Наджи Сами  47' 85' (Аль-Немер Мешари ( 85') Кассем Мохаммед  45' 85' (Фофана Секо ( 85') Маран Мохаммад 74' (Талиска Андерсон ( 74')
Запасные: Лапорт ЭмерикАль-Акиди НавафВалид АбдуллаМане Садио
05 декабря.

«Аль-Наср» подбирался к отчётной встрече с неприятным багажом из двух подряд матчей без побед. Особенно учитывая тот факт, что до этого команда Луиша Каштру не выиграла лишь один матч из девятнадцати во всех турнирах. Но так вот получилось – что уж тут поделать. Зато нулевая ничья с «Персеполисом» в пятом туре вывела «Аль-Наср» в плей-офф Лиги чемпионов АФК. Правда, затем «рыцари Неджда» потерпели сокрушительное поражение в важнейшем матче внутреннего саудовского чемпионата от «Аль-Хиляля».

Криштиану Роналду не отметился результативными действиями в тех двух матчах. Об этом нетрудно догадаться, ведь «Аль-Наср» не забил ни одного мяча в тех встречах. Засчитанного. А в столицу Таджикистана Роналду и вовсе не отправился – поберёг его Луиш Каштру, тем более что против «Аль-Хиляля» Криш провёл первый тайм с тейпом на шее. В старте команды из Эр-Рияда в Душанбе вышел второй состав. Мане, Талиска и Отавио попали на скамейку запасных. У «Истиклола» с первых минут на поле появились бывшие игроки «Тамбова» Седрик Гогуа и Сенин Себаи. В России Гогуа выступал также за «СКА-Хабаровск» и ЦСКА, а Себаи – за «Балтику», «Химки» и «Ахмат».

Напомним, что «Аль-Наср» решил задачу прохода в 1/8 финала Лиги чемпионов АФК на прошлой неделе. Таким образом, было понятно желание Луиша Каштру не рисковать здоровьем лидеров своей команды. «Истиклол» же символически заочно боролся за третье место с «Аль-Духаилем». Символически – потому что оно никак не могло открыть дорогу в стадию плей-офф. Имея на два очка больше, катарская команда встречалась в параллельном матче с иранским «Персеполисом», который не мог потерять вторую строчку в квартете.

Матч в Душанбе начался в относительно спокойном темпе. На пятнадцатой минуте аль-Сухейхим с подступов к штрафной ударил в левый угол ­– Ятимов вытащил мяч на угловой. После корнера пошла у гостей подача слева на Марана, головой пробившего правее створа. Позже у Камолова толком не получился выстрел с правого полуфланга – мяч сорвался у него с ноги и закрутился значительно левее створа. Больше это было похоже на подачу, но по реакции Амадони стало понятно, что он именно бил по воротам.

Практически сразу хозяева подарили момент гостям. Гогуа потерял мяч возле своей штрафной площади, а игроки «Аль-Насра» оказались нерасторопны в попытке наказать за это своих соперников. Разыграно было не лучшим образом, и удар Гариба был заблокирован защитником на угловой. В свою очередь, падение Бегановича в чужой штрафной по итогам контакта с аль-Хайбари не привело к пенальти в ворота клуба из Саудовской Аравии. По истечении получаса визитёры гости получили гол в свои ворота из-за собственной ошибки. Гариб допустил невынужденную потерю, а Джалилов издали поразил правый нижний угол (1:0).

В начале второго тайма «Аль-Наср» прибавил и сравнял счёт. Аль-Бушайль выполнил подачу с правого фланга, Ятимов рукой смахнул мяч на выходе, а Гариб со второй попытки поразил цель. ВАР не усмотрел фола в атаке со стороны автора гола (1:1). Вскоре гости могли заработать ещё пенальти, но не судьба. Кроме того, аль-Наджи и аль-Бушайль пробили мимо створа. Потом отличный момент не реализовал «Истиклол». Камолов справа отдал на Себаи, тот отклеился от аль-Хайбари и сделал пас на противоположный полуфланг Назарову. Который, в свою очередь, снабдил передачей Бегановича. Его удар в ближнем бою парировал Алаа Наджар.

Из звёзд Каштру выпустил на замену Талиску ближе к концовке. Но это не помогло саудовской команде увезти победу из Душанбе. Роналду на поле не появился – и «Аль-Наср» всё равно не выиграл. Третий матч подряд осталась без победы эта команда. Так что дело не в Криштиану. Теперь «Аль-Наср» сыграет в пятницу в чемпионате Саудовской Аравии против «Аль-Рияда». Там уже стоит ждать Роналду в старте. Но наверняка некоторые болельщики из принципа откажутся смотреть эту встречу. Имею в виду тех, кто потратил немало денег, чтобы приехать в Душанбе и воочию лицезреть «Аль-Наср» без португальского супербомбардира.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Истиклол Аль-Наср Эр-Рияд Лига чемпионов АФК ещё теги

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