Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов АФК

​Роналду пропустит матч Лиги чемпионов Азии – известна причина

04 Декабря 2023 • 15:21 Комментировать
Истиклол
...
Аль-Наср Эр-Рияд
05.12 19:00

Во вторник «Аль-Наср» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов Азии против команды «Истиклол». Как сообщает портал Goal, Криштиану Роналду не отправится на эту игру. Рулевой «Аль-Насра» Луиш Каштру решил предоставить звёздному нападающему отдых.

Также отмечается, что в последнее время Роналду беспокоят проблемы с шеей.

Стоит сказать, что «Аль-Наср» уже обеспечил себе финиш на первой позиции в своей группе азиатской Лиги чемпионов. В пяти прошедших матчах Роналду и компания набрали 13 очков из 15 возможных.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года.

Роналду завершит карьеру позже Месси – в чём истинная причина

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд

Новости по матчу

Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИСТИКЛОЛ АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Аль-Кува Аль-Джавия Аль-Кува Аль-Джавия
АГМК АГМК
3
2
1.53 4.30 5.90
Видео
04.12.23 в 19:00
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд
Нассаджи Мазандаран Нассаджи Мазандаран
1.20 6.40 14.00
Видео
04.12.23 в 19:00
Мумбаи Сити Мумбаи Сити
Навбахор Навбахор
12.50 5.70 1.25
Видео
04.12.23 в 19:00
Аль-Садд Аль-Садд
Насаф Насаф
Видео
04.12.23 в 19:00
Аль-Фейсали Амман Аль-Фейсали Амман
Аль-Шарджа Аль-Шарджа
Видео
04.12.23 в 21:00
Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттихад Джидда
Сепахан Сепахан
Видео
05.12.23 в 17:00
Ахал Ахал
Аль-Айн Аль-Айн
Видео
05.12.23 в 17:00
Пахтакор Пахтакор
Аль-Фейха Аль-Фейха
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 04 Декабря
15:21 · Лига чемпионов АФК
​Роналду пропустит матч Лиги чемпионов Азии – известна причина
03 Декабря
20:47 · Лига чемпионов АФК
Прогноз и ставка на матч Аль-Иттихад Джидда — Сепахан Лиги чемпионов АФК — 4 декабря 2023
28 Ноября
08:54 · Лига чемпионов АФК
​«Выключаем телевизор» – пользователи соцсетей о замене Роналду в конце матча «Аль-Насра» в Лиге чемпионов АФК
08:26 · Лига чемпионов АФК
Роналду оценил выступление «Аль-Насра» в Лиге чемпионов
27 Ноября
22:47 · Лига чемпионов АФК
Роналду прервал серию из голевых действий в 10 матчах подряд
21:31 · Лига чемпионов АФК
Команда Роналду осталась в меньшинстве в матче Лиги чемпионов АФК
08 Ноября
08:45 · Лига чемпионов АФК
​«Самый важный игрок в «Аль-Насре» после Роналду!» - пользователи Интернета о хет-трике Талиски и победе «Аль-Насра»
07 Ноября
20:11 · Лига чемпионов АФК
Роналду не попал в состав «Аль-Насра» на матч Лиги чемпионов АФК
11:34 · Лига чемпионов АФК
Роналду не готов играть из-за усталости 2
06 Ноября
17:21 · Лига чемпионов АФК
У клуба Бензема и Канте – всего одна победа с 21 сентября
24 Октября
23:39 · Лига чемпионов АФК
«С такой игрой Роналду скоро все забудут о Месси!» - пользователи Интернета о дубле Роналду 2
22:41 · Лига чемпионов АФК
«Аль-Наср» отметил 68-летие, Роналду подарил имениннику дубль
22:06 · Таджикистан
Клуб Черевченко проиграл сопернику из Ирана в Лиге чемпионов АФК
21:37 · Лига чемпионов АФК
Роналду пяткой ассистировал Талиске, который вывел «Аль-Наср» вперёд в матче Лиги чемпионов АФК
20:08 · Лига чемпионов АФК
Роналду — в стартовом составе «Аль-Насра» на матч азиатской Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем