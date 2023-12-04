​Роналду пропустит матч Лиги чемпионов Азии – известна причина

Во вторник «Аль-Наср» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов Азии против команды «Истиклол». Как сообщает портал Goal, Криштиану Роналду не отправится на эту игру. Рулевой «Аль-Насра» Луиш Каштру решил предоставить звёздному нападающему отдых.

Также отмечается, что в последнее время Роналду беспокоят проблемы с шеей.

Стоит сказать, что «Аль-Наср» уже обеспечил себе финиш на первой позиции в своей группе азиатской Лиги чемпионов. В пяти прошедших матчах Роналду и компания набрали 13 очков из 15 возможных.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года.

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