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​«Выключаем телевизор» – пользователи соцсетей о замене Роналду в конце матча «Аль-Насра» в Лиге чемпионов АФК

28 Ноября 2023 • 08:54 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
0:0
Персеполис

Пользователи социальных сетей оставили следующие комментарии на игру Криштиану Роналду за «Аль-Наср» в Лиге чемпионов АФК:

- Прошу, восстановись к пятничному матчу… – написал один из болельщиков;

- Просто лучший игрок в мире, скорейшего выздоровления! – поддержал Роналду пользователь сети;

- Если он не сыграет в пятницу, мы можем и проиграть… – добавил фанат «Аль-Насра»;

- Выключаем телевизор, – написал фанат после замены Роналду;

- Как это? Почему вы заменили Роналду? – отреагировал болельщик на замену Криштиану;

В понедельник, 27 ноября 2023 года, «Аль-Наср» встречался с «Персеполисом», матч завершился вничью со счётом 0:0, но этого было достаточно, чтобы «Аль-Наср» вышел из группы с первого места. Роналду появился на поле с первых минут, результативными действиями не отметился, а в начале второго тайма получил небольшое повреждение после столкновения с голкипером «Персеполиса». Примерно за десять минут до конца матча Криштиану был заменён.

Следующий матч «Аль-Наср» проведёт против клуба «Аль-Хиляль» в чемпионате Саудовской Аравии в пятницу, 1 декабря. Не пропустите прямую бесплатную трансляцию матча на нашем портале.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд

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