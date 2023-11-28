Роналду оценил выступление «Аль-Насра» в Лиге чемпионов

Звездный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о результате поединка против иранского «Персеполиса» в групповом раунде азиатской Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Доволен, что мы вышли из группы с первого места. Команда провела уже 20 матчей без поражений. Отличная работа», - написал Криштиану в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что «Аль-Наср» досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Команда из Эр-Рияда набрала 13 баллов после пяти поединков.

Следующий матч Роналду и компания проведут против «Аль-Хиляля» в чемпионате Саудовской Аравии.