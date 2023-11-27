Роналду открестился от пенальти и прошёл в плей-офф Лиги чемпионов АФК: «Аль-Наср» вдесятером устоял против «Персеполиса»

Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Аль-Насра» на домашний матч Лиги чемпионов АФК против иранского «Персеполиса».

Чтобы обеспечить себе проходное первое место в группе, команде Луиша Каштру было достаточно сыграть дома вничью с «Персеполисом». В первом круге (и туре) эти команды сыграли в Тегеране – оттуда «Аль-Наср» увёз победу с разницей в два мяча, но без голов Роналду.

В отчётной встрече Криштиану вышел в старте и мог заработать пенальти уже на первых минутах. Он с нескольких метров нанёс удар, который быстро накрыл Эсмаилифар. Через секунды Роналду включился в борьбу за мяч и упал после полуподката Рафея.

Китайский арбитр Ма Нин отправился смотреть видеоповтор и не назначил одиннадцатиметровый. Видеооператоры показали кадры, как Роналду во время той паузы двигал указательным пальцем из стороны в сторону. Криштиану сам показывал, что не заслужил пенальти? Кажется, да.

На тринадцатой минуте у гостей был обводящий дальний удар после углового – рядом с правой штангой. Вскоре корнер достался и хозяевам. От правого флажка прилетела подача на Роналду, который пробил головой в руки Бейранванда.

Дальше тегеранцы провели контратаку, где Эсмаилифар вырывался один на один и был остановлен Навафом. Нападающий «Персеполиса» рухнул на газон в результате этого контакта, однако пенальти не был назначен. Впрочем, хозяева не остались без негативных последствий.

Беда к «Аль-Насру» пришла другого рода. Во время той гостевой атаки Алавжами в центре поля попытался отобрать мяч у Сорлака и вместо этого наступил ему на голеностоп. Итогом стала прямая красная карточка нарушителю. Споры Роналду с арбитром ни к чему не привели.

Луиш Каштру отреагировал на удаление защитника выпуском на замену аль-Фатила вместо аль-Наджи. Характер игры переменился. Оставшийся вдесятером «Аль-Наср» отошёл в оборону, но «Персеполис» не извлёк выгоды из своих позиционных атак.

Тот же Захеди, получив пас от Масуда, пробил издали в сторону правого угла слабовато и мимо. Хозяева вернули себе контроль над мячом, однако же оборону «красных» до перерыва особо не мучили. Роналду пытался забить издали – пальнул выше.

В начале второго тайма Роналду столкнулся с чужим голкипером и продолжил игру после медицинской помощи. А гости были весьма близки к голу. Алишах справа прострелил на Рафея – тот пробил мимо ближнего угла. Плюс с дистанции визитёры проверили Навафа – тот справился.

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Захеди получил мяч по центру и поразил правый угол, только вот лайнсмен зафиксировал «офсайд», а видеоассистенты подтвердили положение «вне игры». Роналду у других ворот со средней дистанции с разворота ахнул в правый угол – не попал немного.

Инициатива находилась у «Персеполиса», а саудовская команда позволяла себе терять мяч в своей штрафной площади. Повезло в том эпизоде хозяевам, что соперники не наказали их за такую беспечность. Видимо, удаление Алавжами не прошло для «Аль-Насра» просто так.

Роналду был заменён без результативных действий, а его команда выстояла вдесятером и прошла в плей-офф Лиги чемпионов АФК с первого места. «Аль-Наср» сыграл 0:0 впервые почти за четыре месяца и не забил впервые за три с лишним месяца.

Кроме того, команда Роналду прервала свою победную серию на отметке в восемь встреч во всех турнирах. Если же брать более широкое временное пространство, то из двадцати последних матчей «Аль-Наср» победил в восемнадцати.

Кирилл Иванцов