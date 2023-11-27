Роналду прервал серию из голевых действий в 10 матчах подряд

В 10 официальных матчах подряд лидер «Аль-Насра» Криштиану Роналду отличался голевым действием. Однако в сегодняшней игре против «Персеполиса» в Лиге чемпионов АФК эта серия португальской звезды прервалась. Роналду при счёте 0:0 был заменён и покинул поле.

Таким образом, Роналду не отличился голевым действием на поле впервые с 13 октября. За этот промежуток времени он сумел сыграть четыре раза за сборную Португалии, пять раз – за «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии и один раз – в Лиге чемпионов АФК.

Текстовая трансляция матча «Аль-Наср» - «Персеполис» - на нашем портале.