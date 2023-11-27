​Роналду совершил благородный поступок – признался, что пенальти не было

В понедельник «Аль-Наср» проводит матч азиатской Лиги чемпионов против «Персеполиса». Уже в начале встречи звёздный Криштиану Роналду оказался на газоне в чужой штрафной площади, и арбитр характерным жестом указал на одиннадцатиметровую отметку. При этом Роналду сразу же начал показывать, что никакого нарушения на нём не было.

Главный рефери послушал своих помощников, а затем решил пойти посмотреть повтор на экране ВАР. Он убедился, что фола не было. Роналду, кстати говоря, сорвал порцию оваций за свой благородный поступок.

Следить за матчем «Аль-Наср» - «Персеполис» во всех подробностях можно в текстовой трансляции.