Команда Роналду осталась в меньшинстве в матче Лиги чемпионов АФК

Прямо сейчас клуб Криштиану Роналду, саудовский «Аль-Наср» в рамках Лиги чемпионов АФК бьётся с «Персеполисом», представляющим Иран. Команды играют в группе Е.

На 17-й минуте произошёл важный эпизод матча – игрока обороны «Аль-Насра» Али Алавжами удалили с поля. Он получил прямую красную карточку за то, что наступил на голень полузащитнику гостей Миладу Сарлаку в районе центрального круга.

На данный момент продолжается первая половина игры. Счёт пока не открыт. Следить за ходом матча команды Роналду можно в текстовой трансляции на нашем сайте. Португальская звезда – в основе своей команды.