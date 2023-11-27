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Команда Роналду осталась в меньшинстве в матче Лиги чемпионов АФК

27 Ноября 2023 • 21:31 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
0:1
Персеполис
2-й тайм

Прямо сейчас клуб Криштиану Роналду, саудовский «Аль-Наср» в рамках Лиги чемпионов АФК бьётся с «Персеполисом», представляющим Иран. Команды играют в группе Е.

На 17-й минуте произошёл важный эпизод матча – игрока обороны «Аль-Насра» Али Алавжами удалили с поля. Он получил прямую красную карточку за то, что наступил на голень полузащитнику гостей Миладу Сарлаку в районе центрального круга.

На данный момент продолжается первая половина игры. Счёт пока не открыт. Следить за ходом матча команды Роналду можно в текстовой трансляции на нашем сайте. Португальская звезда – в основе своей команды.

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Криштиану Роналду Персеполис Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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Сегодня, 27 Ноября
21:31
Команда Роналду осталась в меньшинстве в матче Лиги чемпионов АФК
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