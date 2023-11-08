Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов АФК

​«Самый важный игрок в «Аль-Насре» после Роналду!» - пользователи Интернета о хет-трике Талиски и победе «Аль-Насра»

08 Ноября 2023 • 08:45 Комментировать
Аль-Духаиль
2:3
Аль-Наср Эр-Рияд

Пользователи социальных сетей с радостью восприняли очередную победу «Аль-Насра» и хет-трик Талиски.

- Невероятный, - написал любитель футбола;

- Самый важный игрок в «Аль-Насре» после Роналду! – добавил болельщик команды;

- Нам надо всё-таки купить де Хеа… - подметил фанат;

- Я уже скучаю по Роналду! – добавил другой пользователь сети;

- Хорошая работа! – написал болельщик.

В среду, 7 ноября 2023 года, «Аль-Наср» в непростом гостевом матче Лиги чемпионов АФК переиграл со счётом 3:2 «Аль-Духаиль». Хет-триком в поединке отметился Талиска. Роналду в заявку на матч не попал.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду талиска Аль-Наср Эр-Рияд Лига чемпионов АФК ещё теги

Новости по матчу

23:02
Хет-трик Талиски на дубль Коутиньо: «Аль-Наср» без Роналду обыграл «Аль-Духаиль» и ступил в плей-офф Лиги чемпионов АФК
20:11
Роналду не попал в состав «Аль-Насра» на матч Лиги чемпионов АФК
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.11.23 в 12:00
Мельбурн Сити Мельбурн Сити
Бурирам Юнайтед Бурирам Юнайтед
1.61 4.10 4.90
Видео
08.11.23 в 13:00
Вентфорет Кофу Вентфорет Кофу
Чжэцзян Профессионал Чжэцзян Профессионал
1.91 3.65 3.65
Видео
08.11.23 в 13:00
Пхохан Стилерс Пхохан Стилерс
Урава Редс Урава Редс
2.38 3.20 2.95
Видео
08.11.23 в 13:00
Лайон Сити Сейлорс Лайон Сити Сейлорс
Чонбук Моторс Чонбук Моторс
13.00 6.80 1.18
Видео
08.11.23 в 15:00
Ханой ТТ Ханой ТТ
Ухань Три Таунс Ухань Три Таунс
Видео
08.11.23 в 15:00
Бангкок Юнайтед Бангкок Юнайтед
Китчи Китчи
1.30 5.40 8.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Ноября
08:45 · Лига чемпионов АФК
​«Самый важный игрок в «Аль-Насре» после Роналду!» - пользователи Интернета о хет-трике Талиски и победе «Аль-Насра»
07 Ноября
20:11 · Лига чемпионов АФК
Роналду не попал в состав «Аль-Насра» на матч Лиги чемпионов АФК
11:34 · Лига чемпионов АФК
Роналду не готов играть из-за усталости 1
06 Ноября
17:21 · Лига чемпионов АФК
У клуба Бензема и Канте – всего одна победа с 21 сентября
24 Октября
23:39 · Лига чемпионов АФК
«С такой игрой Роналду скоро все забудут о Месси!» - пользователи Интернета о дубле Роналду 2
22:41 · Лига чемпионов АФК
«Аль-Наср» отметил 68-летие, Роналду подарил имениннику дубль
22:06 · Таджикистан
Клуб Черевченко проиграл сопернику из Ирана в Лиге чемпионов АФК
21:37 · Лига чемпионов АФК
Роналду пяткой ассистировал Талиске, который вывел «Аль-Наср» вперёд в матче Лиги чемпионов АФК
20:08 · Лига чемпионов АФК
Роналду — в стартовом составе «Аль-Насра» на матч азиатской Лиги чемпионов
23 Октября
23:42 · Лига чемпионов АФК
Митрович открыл счёт второму десятку голов за «Аль-Хиляль»
17 Октября
11:16 · Лига чемпионов АФК
Вратарь «Истиклола» рассказал, как ругался с Роналду на русском языке
03 Октября
21:35 · Лига чемпионов АФК
Неймар забил дебютный мяч за «Аль-Хиляль»
09:52 · Лига чемпионов АФК
​«Мировая легенда!» - пользователи Интернета об игре Роналду
08:46 · Лига чемпионов АФК
Роналду прокомментировал дебютный гол в азиатской Лиге чемпионов
02 Октября
19:53 · Таджикистан
Тренер «Истиклола» Черевченко пропустит матч с клубом Роналду
Все новости
Рекомендуем