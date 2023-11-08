​«Самый важный игрок в «Аль-Насре» после Роналду!» - пользователи Интернета о хет-трике Талиски и победе «Аль-Насра»

Пользователи социальных сетей с радостью восприняли очередную победу «Аль-Насра» и хет-трик Талиски.
- Невероятный, - написал любитель футбола;
- Самый важный игрок в «Аль-Насре» после Роналду! – добавил болельщик команды;
- Нам надо всё-таки купить де Хеа… - подметил фанат;
- Я уже скучаю по Роналду! – добавил другой пользователь сети;
- Хорошая работа! – написал болельщик.
В среду, 7 ноября 2023 года, «Аль-Наср» в непростом гостевом матче Лиги чемпионов АФК переиграл со счётом 3:2 «Аль-Духаиль». Хет-триком в поединке отметился Талиска. Роналду в заявку на матч не попал.
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