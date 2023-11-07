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Хет-трик Талиски на дубль Коутиньо: «Аль-Наср» без Роналду обыграл «Аль-Духаиль» и ступил в плей-офф Лиги чемпионов АФК

07 Ноября 2023 • 23:02 Комментировать
Аль-Духаиль
2:3
Аль-Наср Эр-Рияд
окончен

«Аль-Наср» в четвёртом туре главного группового этапа Лиги чемпионов АФК отправился на выезд к «Аль-Духаилю».

Протокол игры  
Аль-Духаиль2:3Аль-Наср Эр-Рияд
(1:0) Коутиньо Филиппе8'  
  27'Талиска Андерсон (1:1)
  37'Талиска Андерсон (1:2)
  65'Талиска Андерсон (1:3)
(2:3) Коутиньо Филиппе80'  
Закария СалахМун-Хван КимСемеду РубенАйман Юсеф  23'Аль-Наими Мохаммед 65' (Муса Мохамед II ( 65') Модибо Ассим  48' 86' (Мохаммед Халед ( 86'  90') Ибрахим Бамба  56' 75' (Мунтари Мохаммед ( 75') Мохаммед Исмаиль 65' (Лихаджи Исаак ( 65') Коутиньо ФилиппеАли АлмоезОлунга Майкл
Запасные: Саид МохамедМаджер ЛотфиЭллеси ШехабХассан АбдулазизСаид аресМустафа Абдул Рахман
Аль-Акиди НавафАль-Ганам СултанАль-Амри АбдулелаАль-Фатил Мохаммед IIТеллес АлексБрозович Марсело  79'Аль-Наджи Сами 89' (Маду Абдулла ( 89') Талиска Андерсон  87'Отавио ЭдмилсонГариб Абдуррахман 81' (Яхья Айман ( 81') Мане Садио 90' (Аль-Хассан Али ( 90')
Запасные: Аль-Немер МешариМаран МохаммадАлаа Наджар РахидКассем МохаммедВалид АбдуллаАль-Ганнам ХалидАль-Сулейхим АбдулмаджидАлавжами Али
07 ноября.

«Аль-Насру» было достаточно набрать в Дохе одно очко, чтобы заранее обеспечить себе проход в плей-офф азиатской Лиги чемпионов. При таком раскладе в оставшихся двух турах в этом квартете разворачивалась бы борьба второго порядка – за первое место в группе между «Аль-Насром» и «Персеполисом».

То есть для «Аль-Духаиля» это был так называемый «матч жизни» – непобеда над гостями из Эр-Рияда оставляла бы команду из Дохи вне плей-офф Лиги чемпионов АФК. Пару недель назад «Аль-Наср» и «Аль-Духаиль» встречались в Саудовской Аравии. Там дружина Луиша Каштру обыграла подопечных Кристофа Галтье в весёлой перестрелке со счётом 4:3.

Криштиану Роналду в том матче отметился дублем, забив третий и четвёртый мячи своей команды. Но на игру в Дохе суперзвёздный португалец не попал в заявку. Травмы никакой у Криштиану вроде бы не было, однако тренерский штаб решил предоставить отдых 38-летнему футболисту. «Аль-Наср» ведь каждую неделю проводит по два матча.

Начало отчётной встречи получилось неудачным для гостевой команды. На восьмой минуте счёт был открыт в пользу «красных рыцарей». Олунга на левом фланге продавил аль-Фатила и прострелил на подступы к вратарской, где Коутиньо в падении проткнул мяч ногой в сетку, опередив пассивного Теллеса (1:0).

«Аль-Наср» надеялся на систему ВАР, но видеоассистенты не стали подзывать главного судью к монитору. Не было усмотрено фола со стороны Олунги. Он на самом деле аккуратно прихватил аль-Фатила за туловище, но тот наверняка мог устоять на газоне в такой ситуации. Будь Роналду на поле, он знатно поспорил бы с арбитром.

На 23-й минуте Бамба навесил с левого фланга на Олунгу, который недостаточно подпрыгнул, чтобы пробить головой. Майкл коснулся мяча, но неудачно, и сфера практически не изменила своей траектории. А ведь второй забитый гол очень пригодился бы «Аль-Духаилю», поскольку дальше игра стала разворачиваться не по сценарию хозяев.

На 27-й минуте Талиска перед чужой штрафной площадью обыгрался с Гарибом и с разворота отправил мяч низом в район правого угла под рукой Закарии (1:1). Без Роналду в «Аль-Насре» есть кому забивать дальними ударами. Впрочем, это не было новостью, что Талиска здорово умеет лупить с дальних дистанций.

Вскоре Модибо после скидки партнёра пальнул примерно с линии штрафной выше и правее створа. Возле других ворот Гариб принял на левом полуфланге заброс по диагонали, убрал Мун-Хвана и пробил низом в ближний угол, но попал в штангу, рикошет от которой увёл мяч за лицевую.

Вообще-то «Аль-Наср» поймал свою волну. Было видно, что игра в эти минуты достаточно легко даётся игрокам гостей. Вот это и обернулось вторым голом Талиски. Никто не накрыл бразильца, когда он метров с двадцати мощно с подкруткой выстрелил туда же, куда он забил свой первый гол в матче (1:2).

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С другой стороны, мог «Аль-Духаиль» и сравнять счёт до перерыва. На 41-й минуте Бамба получил короткий пас от партнёра и где-то с левого угла штрафной площади не попал в ворота. Хотя и гости упустили шанс в добавленное время. Гариб не сумел отправить мяч в левый угол, стремясь на подбор после заблокированной попытки аль-Наджи.

Во втором тайме всё было тихо до 64-й минуты, пока не возникла вилка из моментов. «Аль-Духаиль» свой шанс не реализовал. Алмоез забрасывал слева, и пробивал Олунга, но сокративший дистанцию Наваф сделал сэйв. Зато «Аль-Наср» забил. Хет-трик оформил Талиска, поразивший цель из пределов штрафной после паса Гариба (1:3).

К восьмидесятой минуте «Аль-Духаиль» обзавёлся спорным одиннадцатиметровым. Удар Коутиньо пришёлся в опорную руку Брозовича. ВАР-ассистенты подтвердили решение Ильгиза Танташева указать на точку. Брозович за споры получил жёлтую карточку, а Коутиньо с пенальти сделал дубль. Филиппе пробил в левый угол, и Наваф немного не дотянулся (2:3).

Катарский клуб почуял, что у него есть шанс избежать по крайней мере домашнего поражения. В штрафной площади «Аль-Насра» было место тревожным ситуациям. Мяч ещё раз попал там в руку игроку гостей. В локоть прижатой руки аль-Амри угодила сфера. За такое пенальти назначен уже не был.

В компенсированное время разгорелась масштабная стычка. Отавио сфолил в центре поля на фланге, подтолкнув Мохаммеда Халеда. Тот упал на газон и стал укрывать мяч ногами. Отавио жёстко начал тоже ногами пытаться убрать мяч из-под контроля Халеда. Алмоез вступился за своего партнёра. После заварушки красную карточку получил Халед.

«Аль-Наср» ещё успел попасть в штангу на оставшихся минутах. Прострел Мане вратарь хозяев скорректировал на Яхья, который с близкого расстояния направил мяч в правую боковую стойку ворот «Аль-Духаиля». Хозяева сумели ещё провести свою атаку, в которой заработали правофланговый угловой. После подачи корнера Коутиньо влёт промахнулся мимо левого угла.

В итоге сохранился счёт в пользу визитёров с разницей в один мяч. Хет-трик Талиски весомее дубля Коутиньо. Без помощи Криштиану Роналду «Аль-Наср» выиграл в Дохе. «Рыцари Неджда» ни разу ещё не теряли очков в главном групповом этапе Лиги чемпионов АФК и загодя обеспечили себе выход в плей-офф этого турнира.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Андерсон Талиска аль-духаиль Аль-Наср Эр-Рияд Лига чемпионов АФК ещё теги

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