Роналду не попал в состав «Аль-Насра» на матч Лиги чемпионов АФК

Сегодня, 7 ноября, саудовский «Аль-Наср» в гостях встретится с катарским «Аль-Духаилем» в рамках 4-го тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов.

Стартовый состав «Аль-Насра»: Аль-Акиди, Аль-Амри, Теллес, Аль-Фатил, Аль-Ганам, Талиска, Брозович, Гариб, Отавио, Аль-Наджи, Мане.

Напомним, ранее главный тренер команды Луиш Каштру сообщил, что 38-летний Роналду пропустит игру с «Аль-Духаилем» из-за накопленной усталости.

В нынешнем сезоне португалец провел 16 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и записал на свой счет 9 ассистов.

Матч «Аль-Духаиль» - «Аль-Наср» начнется в 21:00 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.