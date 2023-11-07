Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов АФК

Роналду не попал в состав «Аль-Насра» на матч Лиги чемпионов АФК

07 Ноября 2023 • 20:11 Комментировать
Аль-Духаиль
1:2
Аль-Наср Эр-Рияд
1 4.40 X 4.30 2 1.70
1-й тайм

Сегодня, 7 ноября, саудовский «Аль-Наср» в гостях встретится с катарским «Аль-Духаилем» в рамках 4-го тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов.

Стартовый состав «Аль-Насра»: Аль-Акиди, Аль-Амри, Теллес, Аль-Фатил, Аль-Ганам, Талиска, Брозович, Гариб, Отавио, Аль-Наджи, Мане.

Напомним, ранее главный тренер команды Луиш Каштру сообщил, что 38-летний Роналду пропустит игру с «Аль-Духаилем» из-за накопленной усталости.

В нынешнем сезоне португалец провел 16 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и записал на свой счет 9 ассистов.

Матч «Аль-Духаиль» - «Аль-Наср» начнется в 21:00 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд

Новости по матчу

Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЛЬ-ДУХАИЛЬ АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Кайя Кайя
Йокогама Ф-Маринос Йокогама Ф-Маринос
1
2
40.00 15.00 1.02
Видео
Окончен
Джохор Дарул Такзим Джохор Дарул Такзим
Ульсан Хёндэ Ульсан Хёндэ
2
1
2.85 3.95 2.14
Видео
Окончен
Ахал Ахал
Пахтакор Пахтакор
1
1
6.80 5.20 1.36
Видео
Окончен
Истиклол Истиклол
Персеполис Персеполис
1
1
6.40 4.70 1.43
Видео
Окончен
Аль-Фейха Аль-Фейха
Аль-Айн Аль-Айн
2
3
Видео
46 мин
Аль-Духаиль Аль-Духаиль
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
1
2
4.40 4.30 1.70
Видео
08.11.23 в 12:00
Мельбурн Сити Мельбурн Сити
Бурирам Юнайтед Бурирам Юнайтед
1.61 4.10 4.90
Видео
08.11.23 в 13:00
Вентфорет Кофу Вентфорет Кофу
Чжэцзян Профессионал Чжэцзян Профессионал
1.91 3.65 3.65
Видео
08.11.23 в 13:00
Пхохан Стилерс Пхохан Стилерс
Урава Редс Урава Редс
2.38 3.20 2.95
Видео
08.11.23 в 13:00
Лайон Сити Сейлорс Лайон Сити Сейлорс
Чонбук Моторс Чонбук Моторс
13.00 6.80 1.18
Видео
08.11.23 в 15:00
Ханой ТТ Ханой ТТ
Ухань Три Таунс Ухань Три Таунс
Видео
08.11.23 в 15:00
Бангкок Юнайтед Бангкок Юнайтед
Китчи Китчи
1.30 5.40 8.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Ноября
20:11 · Лига чемпионов АФК
Роналду не попал в состав «Аль-Насра» на матч Лиги чемпионов АФК
11:34 · Лига чемпионов АФК
Роналду не готов играть из-за усталости 1
06 Ноября
17:21 · Лига чемпионов АФК
У клуба Бензема и Канте – всего одна победа с 21 сентября
24 Октября
23:39 · Лига чемпионов АФК
«С такой игрой Роналду скоро все забудут о Месси!» - пользователи Интернета о дубле Роналду 2
22:41 · Лига чемпионов АФК
«Аль-Наср» отметил 68-летие, Роналду подарил имениннику дубль
22:06 · Таджикистан
Клуб Черевченко проиграл сопернику из Ирана в Лиге чемпионов АФК
21:37 · Лига чемпионов АФК
Роналду пяткой ассистировал Талиске, который вывел «Аль-Наср» вперёд в матче Лиги чемпионов АФК
20:08 · Лига чемпионов АФК
Роналду — в стартовом составе «Аль-Насра» на матч азиатской Лиги чемпионов
23 Октября
23:42 · Лига чемпионов АФК
Митрович открыл счёт второму десятку голов за «Аль-Хиляль»
17 Октября
11:16 · Лига чемпионов АФК
Вратарь «Истиклола» рассказал, как ругался с Роналду на русском языке
03 Октября
21:35 · Лига чемпионов АФК
Неймар забил дебютный мяч за «Аль-Хиляль»
09:52 · Лига чемпионов АФК
​«Мировая легенда!» - пользователи Интернета об игре Роналду
08:46 · Лига чемпионов АФК
Роналду прокомментировал дебютный гол в азиатской Лиге чемпионов
02 Октября
19:53 · Таджикистан
Тренер «Истиклола» Черевченко пропустит матч с клубом Роналду
08:52 · Лига чемпионов АФК
Неймар шокирован состоянием поля в Иране перед матчем Лиги чемпионов 3
Все новости
Рекомендуем