Роналду не готов играть из-за усталости

Центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не примет участия в поединке против «Аль-Духаиля» на групповой стадии азиатской Лиги чемпионов. Об этом сообщил наставник команды Луиш Каштру.

«Роналду пропустит встречу. В чем причина? Криштиану устал из-за большого количества матчей. Конечно, все хотят видеть его на поле, но сейчас ему нужен небольшой отдых. Пока он не готов играть, но у нас в составе есть много других классных футболистов», - передает слова специалиста портал Goal.com.

Поединок состоится сегодня, 7 ноября, на стадионе в Дохе. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.

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