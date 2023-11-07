Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов АФК

Роналду не готов играть из-за усталости

07 Ноября 2023 • 11:34 Комментировать (1)

Центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не примет участия в поединке против «Аль-Духаиля» на групповой стадии азиатской Лиги чемпионов. Об этом сообщил наставник команды Луиш Каштру.

«Роналду пропустит встречу. В чем причина? Криштиану устал из-за большого количества матчей. Конечно, все хотят видеть его на поле, но сейчас ему нужен небольшой отдых. Пока он не готов играть, но у нас в составе есть много других классных футболистов», - передает слова специалиста портал Goal.com.

Поединок состоится сегодня, 7 ноября, на стадионе в Дохе. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.

Роналду забил 400-й гол после своего 30-летия

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Луиш Каштру Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
07 Ноября 2023 в 12:31
Устал считать ЗМ Месси.. А-ха-ха-ха..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.11.23 в 13:00
Шаньдун Тайшань Шаньдун Тайшань
Инчхон Юнайтед Инчхон Юнайтед
2.16 3.65 3.00
Видео
07.11.23 в 13:00
Кавасаки Фронтале Кавасаки Фронтале
Бангкок Гласс Бангкок Гласс
Видео
07.11.23 в 15:00
Кайя Кайя
Йокогама Ф-Маринос Йокогама Ф-Маринос
40.00 15.00 1.02
Видео
07.11.23 в 15:00
Джохор Дарул Такзим Джохор Дарул Такзим
Ульсан Хёндэ Ульсан Хёндэ
2.85 3.95 2.14
Видео
07.11.23 в 17:00
Ахал Ахал
Пахтакор Пахтакор
6.80 5.20 1.36
Видео
07.11.23 в 17:00
Истиклол Истиклол
Персеполис Персеполис
6.40 4.70 1.43
Видео
07.11.23 в 19:00
Аль-Фейха Аль-Фейха
Аль-Айн Аль-Айн
Видео
07.11.23 в 21:00
Аль-Духаиль Аль-Духаиль
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
4.10 4.40 1.72
Видео
08.11.23 в 12:00
Мельбурн Сити Мельбурн Сити
Бурирам Юнайтед Бурирам Юнайтед
1.61 4.10 4.90
Видео
08.11.23 в 13:00
Вентфорет Кофу Вентфорет Кофу
Чжэцзян Профессионал Чжэцзян Профессионал
1.91 3.65 3.65
Видео
08.11.23 в 13:00
Пхохан Стилерс Пхохан Стилерс
Урава Редс Урава Редс
2.38 3.20 2.95
Видео
08.11.23 в 13:00
Лайон Сити Сейлорс Лайон Сити Сейлорс
Чонбук Моторс Чонбук Моторс
13.00 6.80 1.18
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Ноября
11:34 · Лига чемпионов АФК
Роналду не готов играть из-за усталости 1
06 Ноября
17:21 · Лига чемпионов АФК
У клуба Бензема и Канте – всего одна победа с 21 сентября
24 Октября
23:39 · Лига чемпионов АФК
«С такой игрой Роналду скоро все забудут о Месси!» - пользователи Интернета о дубле Роналду 2
22:41 · Лига чемпионов АФК
«Аль-Наср» отметил 68-летие, Роналду подарил имениннику дубль
22:06 · Таджикистан
Клуб Черевченко проиграл сопернику из Ирана в Лиге чемпионов АФК
21:37 · Лига чемпионов АФК
Роналду пяткой ассистировал Талиске, который вывел «Аль-Наср» вперёд в матче Лиги чемпионов АФК
20:08 · Лига чемпионов АФК
Роналду — в стартовом составе «Аль-Насра» на матч азиатской Лиги чемпионов
23 Октября
23:42 · Лига чемпионов АФК
Митрович открыл счёт второму десятку голов за «Аль-Хиляль»
17 Октября
11:16 · Лига чемпионов АФК
Вратарь «Истиклола» рассказал, как ругался с Роналду на русском языке
03 Октября
21:35 · Лига чемпионов АФК
Неймар забил дебютный мяч за «Аль-Хиляль»
09:52 · Лига чемпионов АФК
​«Мировая легенда!» - пользователи Интернета об игре Роналду
08:46 · Лига чемпионов АФК
Роналду прокомментировал дебютный гол в азиатской Лиге чемпионов
02 Октября
19:53 · Таджикистан
Тренер «Истиклола» Черевченко пропустит матч с клубом Роналду
08:52 · Лига чемпионов АФК
Неймар шокирован состоянием поля в Иране перед матчем Лиги чемпионов 3
20 Сентября
12:25 · Лига чемпионов АФК
Роналду отреагировал на победный старт «Аль-Насра» в Лиге чемпионов 1
Все новости
Рекомендуем