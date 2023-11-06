У клуба Бензема и Канте – всего одна победа с 21 сентября

«Аль-Иттихад», за который выступают экс-форвард мадридского «Реала» Карим Бензема и бывший полузащитник «Челси» Н’Голо Канте, в очередной раз не смог победить. В понедельник вечером клуб в Лиге чемпионов АФК встречался с иракским клубом «Аль-Кува» в гостях и проиграл – 0:2.

Таким образом, с 21 сентября «Аль-Иттихад» одержал всего лишь одну победу в официальных матчах – над «Аль-Кувой» в той же Лиге чемпионов, но дома. Ещё три матча клуб свёл к ничьец, а ещё три – проиграл. А игра в ЛЧ против «Сепахана» в Иране была отменена по политическим причинам.