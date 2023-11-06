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Лига чемпионов АФК

У клуба Бензема и Канте – всего одна победа с 21 сентября

06 Ноября 2023 • 17:21 Комментировать
Аль-Кува Аль-Джавия
2:0
Аль-Иттихад Джидда

«Аль-Иттихад», за который выступают экс-форвард мадридского «Реала» Карим Бензема и бывший полузащитник «Челси» Н’Голо Канте, в очередной раз не смог победить. В понедельник вечером клуб в Лиге чемпионов АФК встречался с иракским клубом «Аль-Кува» в гостях и проиграл – 0:2.

Таким образом, с 21 сентября «Аль-Иттихад» одержал всего лишь одну победу в официальных матчах – над «Аль-Кувой» в той же Лиге чемпионов, но дома. Ещё три матча клуб свёл к ничьец, а ещё три – проиграл. А игра в ЛЧ против «Сепахана» в Иране была отменена по политическим причинам.

Протокол игры  
Аль-Кува Аль-Джавия2:0Аль-Иттихад Джидда
(1:0) Джасим Али44'  
(2:0) Абдул-Рахим Моханнад52'  
Хамид МохаммедКорджи Аль МустафаХанун РусланМашаан ХаммудН'Диайе БакариАбдул-Амир СаадАтшу Франко 87' (Касим Мохаммед ( 87') Байеш ИбрагимДжасим Али 88' (Раззак Шихаб ( 88') Тарик Хумам 87' (Фатла Хасан Мустафа ( 87') Абдул-Рахим Моханнад 77' (Абого Франк ( 77')
Запасные: Mohammed Al-BaqirАль-Сарори АхмедРаад ГассанШакир МохаммедЭдуку СэмпсонМааруфи ГейтФавзи ЮсефShareef Abdulkadhim
Аль-Маюф АбдуллаАль-Олайан Мадаллах  66'Хавсави ОмарКадеш ХасанБамсауд Ахмед 55' (Аль-Хавсави Закария ( 55') Ромариньо РикардоКанте Н'Голо  90'Аль-Гамди ФайсалКамара Арун 62' (Аль-Сахафи Марван ( 62') Бензема КаримЖота Серран
Запасные: Гроэ МарселоSwailem Al-MenhaliАль-Шанкити МуханнадАль-Мермеш Усама
06 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Аль-Иттихад Н'Голо Канте Аль-Кува Аль-Джавия ещё теги

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3.55 3.15 2.20
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