У клуба Бензема и Канте – всего одна победа с 21 сентября

«Аль-Иттихад», за который выступают экс-форвард мадридского «Реала» Карим Бензема и бывший полузащитник «Челси» Н’Голо Канте, в очередной раз не смог победить. В понедельник вечером клуб в Лиге чемпионов АФК встречался с иракским клубом «Аль-Кува» в гостях и проиграл – 0:2.
Таким образом, с 21 сентября «Аль-Иттихад» одержал всего лишь одну победу в официальных матчах – над «Аль-Кувой» в той же Лиге чемпионов, но дома. Ещё три матча клуб свёл к ничьец, а ещё три – проиграл. А игра в ЛЧ против «Сепахана» в Иране была отменена по политическим причинам.
Протокол игры
|(1:0) Джасим Али44'
|(2:0) Абдул-Рахим Моханнад52'
Хамид Мохаммед•Корджи Аль Мустафа•Ханун Руслан•Машаан Хаммуд•Н'Диайе Бакари•Абдул-Амир Саад•Атшу Франко87' (Касим Мохаммед (87') •Байеш Ибрагим•Джасим Али88' (Раззак Шихаб (88') •Тарик Хумам87' (Фатла Хасан Мустафа (87') •Абдул-Рахим Моханнад77' (Абого Франк (77')
Аль-Маюф Абдулла•Аль-Олайан Мадаллах• 66'Хавсави Омар•Кадеш Хасан•Бамсауд Ахмед55' (Аль-Хавсави Закария (55') •Ромариньо Рикардо•Канте Н'Голо• 90'Аль-Гамди Файсал•Камара Арун62' (Аль-Сахафи Марван (62') •Бензема Карим•Жота Серран
06 ноября.
Бан пользователя