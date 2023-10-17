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Вратарь «Истиклола» рассказал, как ругался с Роналду на русском языке

17 Октября 2023 • 11:16 Комментировать

Голкипер футбольного клуба «Истиклол» Рустам Ятимов поведал о перепалке со звездным нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду во время матча азиатской Лиги чемпионов.

«Мы начали ругаться друг на друга. Диалог начался на русском, но я вспомнил, что он не понимает. Потом в ход пошёл английский. Но после мы обнялись и продолжили играть», - передает слова вратаря «Чемпионат».

Напомним, что Роналду защищает цвета «Аль-Насра» с января нынешнего года. Контракт 38-летнего португальца рассчитан до середины 2025 года.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел восемь матчей, в которых забил десять голов и сделал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Истиклол Рустам Ятимов Аль-Наср Эр-Рияд
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