Вратарь «Истиклола» рассказал, как ругался с Роналду на русском языке

Голкипер футбольного клуба «Истиклол» Рустам Ятимов поведал о перепалке со звездным нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду во время матча азиатской Лиги чемпионов.

«Мы начали ругаться друг на друга. Диалог начался на русском, но я вспомнил, что он не понимает. Потом в ход пошёл английский. Но после мы обнялись и продолжили играть», - передает слова вратаря «Чемпионат».

Напомним, что Роналду защищает цвета «Аль-Насра» с января нынешнего года. Контракт 38-летнего португальца рассчитан до середины 2025 года.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел восемь матчей, в которых забил десять голов и сделал пять ассистов.