Неймар забил дебютный мяч за «Аль-Хиляль»

3 октября «Аль-Хиляль» разгромил «Нассаджи Мазандаран» в матче второго тура Лиги чемпионов АФК. Встреча завершилась со счетом 3:0.

31-летний Неймар стал автором одного из голов своей команды. Стоит отметить, что этот мяч стал первым для бразильца в составе саудовского клуба.

Напомним, нападающий перебрался на Ближний Восток прошедшим летом. В составе «Аль-Хиляля» Неймар принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три результативные передачи.

В следующей игре «Аль-Хиляль» встретится с клубом «Аль-Ахдуд» в рамках девятого тура чемпионата Саудовской Аравии.