​«Мировая легенда!» - пользователи Интернета об игре Роналду

В понедельник, 2 октября 2023 года, в рамках матча Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» в непростом матче обыграл «Истиклол». Текстовая трансляция встречи проходила на нашем портале. Криштиану Роналду вышел с первых минут на поле и отметился забитым мячом.

Пользователи Интернета следующим образом восприняли результативную игру португальца и победу «Аль-Насра»:

- Спасибо всей команде за выдающуюся игру! Давайте сохраним этот победный импульс! – написал болельщик «Аль-Насра»;

- История номера один продолжается! – добавил другой пользователь;

- Мировая легенда! - пишет восхищенный поклонник Роналду;

- Ты просто лучший, - оставил свой пост болельщик.

В следующем матче «Аль-Наср» сыграет с «Абха» в чемпионате Саудовской Аравии, встреча состоится 6 октября 2023 года.

Гол Роналду и дубль Талиски перевернули матч «Аль-Насра» с «Истиклолом» в Лиге чемпионов АФК

