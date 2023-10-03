Роналду прокомментировал дебютный гол в азиатской Лиге чемпионов

Звездный центрфорвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своем дебютном голе в рамках азиатской Лиги чемпионов. Португалец помог команде победить таджикский «Истиклол» со счетом 3:1.

«Отличное выступление всей команды. Я рад забить дебютный мяч в этом турнире. Мы продолжаем побеждать», - говорится в публикации 38-летнего нападающего в социальных сетях.

После двух сыгранных туров «Аль-Наср» набрал шесть баллов и занимает первое место в своей группе.

Криштиану перебрался в саудовский коллектив в январе текущего года. Он подписал контракт до лета 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий поучаствовал в десяти играх во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.