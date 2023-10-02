Гол Роналду и дубль Талиски перевернули матч «Аль-Насра» с «Истиклолом» в Лиге чемпионов АФК

«Аль-Наср» с Криштиану Роналду в стартовом составе играл в Лиге чемпионов АФК против «Истиклола».

Нынешний розыгрыш азиатской Лиги чемпионов имеет свои особенности. Он проходит по системе «осень-весна» впервые с сезона-2002/2003. Кроме того, в следующий раз ожидается сокращение числа участников группового этапа почти в два раза – с 40 до 24. «Аль-Наср» играет в этом турнире в качестве вице-чемпиона Саудовской Про-лиги сезона-2022/2023, а «Истиклол» квалифицировался туда как победитель высшей лиги Таджикистана 2022 года.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» встречался на выезде с иранским «Персеполисом» и выиграл 2:0. Роналду провёл на поле весь тот матч, но не отметился результативными действиями. Забили тогда Гариб с передачи Брозовича и Кассем с паса Гариба. Ну а «Истиклол» сыграл у себя дома в нулевую ничью с катарским «Аль-Духаилем».

Первый тайм в отчётном матче оказался противоречивым. «Аль-Наср» имел тотальное преимущество по владению мячом. Но владеть мало, надо забивать ещё, а с этим у хозяев были проблемы. Команда из Эр-Рияда имела ряд моментов, которые не реализовала. К примеру, на 26-й минуте Талиска с правого полуфланга сделал закидушку к левой штанге, а Роналду не смог дотянуться до мяча, несмотря на все свои старания.

Вскоре Гариб сместился с левого фланга и мощно выстрелил в правую штангу. На 40-й минуте Роналду пробил ногой в Ятимова после скидки Лапорта головой. «Истиклолу» же хватило одной атаки в конце тайма, чтобы открыть счёт. Талиска утратил мяч в центре поля, а Беганович покатил его по левому полуфлангу на Себаи. Бывший форвард «Балтики», «Тамбова», «Химок» и «Ахмата» не постеснялся и удачно пробил в створ (0:1).

«Аль-Наср» активизировался и в компенсированное время перед перерывом оказал знатное давление на ворота соперника. Только вот мяч не хотел туда идти. Хорошо защищал свою рамку Ятимов, отразивший удар Талиски со второго этажа. В итоге «Истиклол» стал локальным победителем первого тайма, в котором он владел мячом лишь 17 процентов игрового времени.

После перерыва гости продолжили отбиваться. Талиска прострелил с правого фланга, а Гариб пробил впротивоход мимо створа. Брозович ударял головой с навеса Гариба – визитёров выручил Ятимов. Подавал Гариб и на Роналду, направившего мяч вторым этажом чуть правее створа. Пробивал Криштиану также из-за пределов штрафной площади –не попадал в ворота.

Впрочем, со временем упорство «Аль-Насра» всё-таки принесло свои плоды. В середине второго тайма хозяева сделали уже гостей догоняющими в счёте. Гариб подключил Роналду в районе левого угла вратарской, откуда Криштиану подбросил мяч над Ятимовым в сетку (1:1). Через шесть минут Айман Яхья с левого полуфланга подкинул мяч на линию вратарской, и Талиска головой пробил по назначению (2:1).

Далее Роналду опять ударил мимо головой, зато Талиска оформил дубль, упаковав мяч в левый угол после скидки пяткой от Гариба (3:1). Надо сказать, и «Истиклол» мог забивать во втором тайме, но осталась душанбинская команда только с одним голом из первого тайма и с одним очком по итогам двух туров. «Аль-Наср» же владеет в турнирной таблице группы E шестью баллами благодаря двум победам.

Роналду, будь он поудачливее, мог отметиться хет-триком или покером. А если бы реализовывал прямо всё, то, может, даже пента-триком или гекса-триком. Но сошло и так. Есть волевой успех команды Криштиану. Кстати, неделю назад в ворота «Аль-Насра» также забивал бывший футболист РПЛ. Тогда это сделал экс-нападающий «Ахмата» Конрад Михаляк за «Охуд» в Кубке Короля. Теперь, напомним, отличился Себаи.

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Главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко, ранее работавший в России с «Локомотивом», «Балтикой», тульским «Арсеналом» и «Химками», не был со своей командой на выезде в Эр-Рияде из-за болезни. А в заявке «Аль-Насра» на игру отсутствовал Садио Мане. Теперь команда Роналду встретится в ближайшую пятницу в чемпионате Саудовской Аравии с «Абхой». В 3-м туре Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» сыграет 24 октября с «Аль-Духаилем».

Кирилл Иванцов