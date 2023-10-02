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Лига чемпионов АФК

Клуб Бензема и Канте отказался играть против «Сепахана» в Лиге чемпионов - известна причина

02 Октября 2023 • 20:49 Комментировать

«Аль-Иттихад», за который выступают звёздные Карим Бензема и Н’Голо Канте отказался от матча с иранским «Сепаханом» в рамках второго тура Лиги чемпионов АФК. Игра должна была пройти сегодня вечером в Иране.

Как пишет в соцсетях журналист Ахмед Аль-Омран, причина этому – размещение на выходе на поле из подтрибунного помещения небольшого памятника иранскому генералу Касему Сулеймани. Он, напомним, погиб в 2020 году в Ираке из-за авиаудара ВВС США. Как считают власти Саудовской Аравии, экс-лидер «Корпуса стражей исламской революции» причастен к терактам на территории их страны.

Теперь саудовский клуб со звёздными исполнителями в составе уехал обратно в аэропорт, по регламенту «Аль-Иттихаду» будет засчитано техническое поражение - 0:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Иттихад Сепахан
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