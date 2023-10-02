Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов АФК

Неймар шокирован состоянием поля в Иране перед матчем Лиги чемпионов

02 Октября 2023 • 08:52 Комментировать

Звездный форвард саудовского «Аль-Хиляля» Неймар был шокирован состоянием поля на стадионе иранского клуба «Нассаджи Мазандеран», против которого его команде предстоит сыграть в азиатской Лиге чемпионов.

В соцсетях появилось видео, как работники стадиона «Азади» укладывают куски газона на бетон. Неймар под этим постом написал: «Это нереально». Бразилец также добавил эмодзи «фейспалм» и смеющийся смайлик.

Встреча между командами состоится завтра, 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.10.23 в 15:00
АГМК АГМК
Аль-Кува Аль-Джавия Аль-Кува Аль-Джавия
1.90 3.60 4.05
Видео
02.10.23 в 19:00
Сепахан Сепахан
Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттихад Джидда
Видео
02.10.23 в 19:00
Аль-Шарджа Аль-Шарджа
Аль-Фейсали Амман Аль-Фейсали Амман
Видео
02.10.23 в 19:00
Насаф Насаф
Аль-Садд Аль-Садд
Видео
02.10.23 в 21:00
Аль-Духаиль Аль-Духаиль
Персеполис Персеполис
Видео
02.10.23 в 21:00
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Истиклол Истиклол
1.08 9.00 20.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Октября
08:52 · Лига чемпионов АФК
Неймар шокирован состоянием поля в Иране перед матчем Лиги чемпионов
20 Сентября
12:25 · Лига чемпионов АФК
Роналду отреагировал на победный старт «Аль-Насра» в Лиге чемпионов 1
18 Сентября
18:53 · Лига чемпионов АФК
​«Аль-Наср» отменил тренировку из-за Роналду
17:04 · Лига чемпионов АФК
Толпа людей бежала за автобусом с Роналду в Иране 3 видео
15:43 · Лига чемпионов АФК
​Роналду получил необычный подарок в Иране 1
26 Августа
18:34 · Таджикистан
​В «Истиклоле» надеются на приезд Роналду 2
24 Августа
23:45 · Лига чемпионов АФК
Роналду сыграет в Таджикистане, а Неймар - в Узбекистане
14:57 · Лига чемпионов АФК
​Команды Роналду и Черевченко пересекутся в Лиге чемпионов Азии
02 Мая
13:23 · Лига чемпионов АФК
«Барселона» может перейти в Азиатскую Лигу чемпионов на следующий сезон 1 слухи
24 Декабря
18:25 · Лига чемпионов АФК
​Исламхан, проходивший просмотр в «Зените», дисквалифицирован за допинг
11 Ноября
16:24 · Лига чемпионов АФК
​Малазийскому клубу запретили ехать в Катар на матчи азиатской Лиги чемпионов
24 Сентября
10:29 · Лига чемпионов АФК
Победитель азиатской Лиги чемпионов исключён из турнира из-за коронавируса официально
04 Февраля
21:15 · Лига чемпионов АФК
​Игры китайских клубов в азиатской Лиге чемпионов перенесены из-за эпидемии
09 Апреля
23:13 · Лига чемпионов АФК
"Пахтакор" не проиграл, дважды пропустив от Хави, "Локомотив" потерял ничью на 90-й минуте
11 Марта
20:29 · Лига чемпионов АФК
Ташкентский "Локомотив" уступил "Аль-Райяну" в матче второго тура азиатской ЛЧ
Все новости
Рекомендуем