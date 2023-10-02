Неймар шокирован состоянием поля в Иране перед матчем Лиги чемпионов

Звездный форвард саудовского «Аль-Хиляля» Неймар был шокирован состоянием поля на стадионе иранского клуба «Нассаджи Мазандеран», против которого его команде предстоит сыграть в азиатской Лиге чемпионов.

В соцсетях появилось видео, как работники стадиона «Азади» укладывают куски газона на бетон. Неймар под этим постом написал: «Это нереально». Бразилец также добавил эмодзи «фейспалм» и смеющийся смайлик.

Встреча между командами состоится завтра, 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» в летнее трансферное окно.