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Роналду отреагировал на победный старт «Аль-Насра» в Лиге чемпионов

20 Сентября 2023 • 12:25 Комментировать

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался об успешном старте своей команды в групповом раунде азиатской Лиги чемпионов. В первом матче КриРо и компания одержали гостевую победу над иранским «Персеполисом» со счетом 2:0.

«Приятно одержать победу. Хочу поблагодарить наших болельщиков и всех иранцев, которые сделали этот выезд незабываемым. Был невероятно теплый прием», - оставил сообщение 38-летний форвард в социальных сетях.

Криштиану выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел пять поединков, записав на свой счет семь забитых мячей и четыре голевые передачи.

Роналду может принять участие в турнире по реслингу

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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