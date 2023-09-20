Роналду отреагировал на победный старт «Аль-Насра» в Лиге чемпионов

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался об успешном старте своей команды в групповом раунде азиатской Лиги чемпионов. В первом матче КриРо и компания одержали гостевую победу над иранским «Персеполисом» со счетом 2:0.

«Приятно одержать победу. Хочу поблагодарить наших болельщиков и всех иранцев, которые сделали этот выезд незабываемым. Был невероятно теплый прием», - оставил сообщение 38-летний форвард в социальных сетях.

Криштиану выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел пять поединков, записав на свой счет семь забитых мячей и четыре голевые передачи.

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