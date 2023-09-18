​«Аль-Наср» отменил тренировку из-за Роналду

Во вторник вечером «Аль-Наср» сыграет против «Персеполиса» в Лиге чемпионов Азии. Саудовская команда уже прибыла в Иран. Приезд Криштиану Роналду спровоцировал невероятный ажиотаж. Толпа людей просто бежала за автобусом «Аль-Насра» от аэропорта, что увидишь в футболе нечасто. Теперь же столпотворение фиксируется около отеля, где базируется вице-чемпион Саудовской Аравии.

Как сообщает TasnimSport, из-за неконтролируемого скопления людей, желающих увидеть Криштиану Роналду, «Аль-Насру» даже пришлось отменить тренировку команды.

Напомним, что Криштиану Роналду в аэропорту сделали необычный подарок – ковёр.