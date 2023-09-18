Приезд Криштиану Роналду в Иран вызвал серьёзный ажиотаж. Многие люди прибыли в аэропорт, рассчитывая увидеть звёздного португальца. Когда футболисты «Аль-Насра» сели в автобус и отправились в путь, толпа людей стала бежать за автобусом по дороге, что заметно усложняло движение.

Напомним, что в среду «Аль-Наср» проведёт матч азиатской Лиги чемпионов против иранского клуба «Персеполис».

Всего за «Аль-Наср» Криштиану Роналду провёл 25 матчей. В них португалец забил 21 гол и отдал семь результативных передач на партнёров. Действующий контракт игрока рассчитан до средины 2025 года.

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