​Роналду получил необычный подарок в Иране

Во вторник вечером «Аль-Наср» сыграет против иранского клуба «Персеполис» в Лиге чемпионов Азии. В понедельник саудовская команда прибыла в Иран. В аэропорту собралось много любителей футбола, каждый из которых главным образом хотел увидеть воочию звёздного Криштиану Роналду.

Между тем, представители клуба «Персеполис» подарили Роналду ковёр. Соответствующие фотографии появились в социальных сетях.

Напомним, что Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала года. Португальский нападающий подписал с саудовским клубом контракт, рассчитанный до средины 2025 года.