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​Роналду получил необычный подарок в Иране

18 Сентября 2023 • 15:43 Комментировать (1)
Персеполис
...
Аль-Наср Эр-Рияд
19.09 21:00

Во вторник вечером «Аль-Наср» сыграет против иранского клуба «Персеполис» в Лиге чемпионов Азии. В понедельник саудовская команда прибыла в Иран. В аэропорту собралось много любителей футбола, каждый из которых главным образом хотел увидеть воочию звёздного Криштиану Роналду.

Между тем, представители клуба «Персеполис» подарили Роналду ковёр. Соответствующие фотографии появились в социальных сетях.

Напомним, что Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала года. Португальский нападающий подписал с саудовским клубом контракт, рассчитанный до средины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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ПЕРСЕПОЛИС АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД
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Комментарии (1)
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Alex1972
18 Сентября 2023 в 17:00
Пригодится в штрафной. А то Геша устал там навесы ждать. А так - приляжет.. А-ха-ха-ха.. 😄🤭👍
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