Роналду сыграет в Таджикистане, а Неймар - в Узбекистане

В малазийской столице Куала-Лумпур состоялась жеребьевка азиатской Лиги чемпионов, в которой приняли участие и саудовские клубы с такими игроками, как Криштиану Роналду и Неймар.

Португальской суперзвезде предстоит на групповом этапе сыграть вместе со своим «Аль-Насром» в Иране, Катаре и Таджикистане, где она пересечется с командой Игоря Черевченко. В то же время «Аль-Хиляль» Неймара сыграет также в Иране, но еще и в Ираке и Узбекистане.

Новый сезон азиатской Лиги чемпионов пройдет с восемнадцатого сентября по восемнадцатое мая следующего года, то есть продлится ровно восемь месяцев.