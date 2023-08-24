​Команды Роналду и Черевченко пересекутся в Лиге чемпионов Азии

Состоялась жеребьёвка групповой стадии азиатской Лиги чемпионов. «Аль-Наср», в составе которого с начала 2023 года играет звёздный Криштиану Роналду, получил в соперники «Персеполис», «Аль-Духаиль» и «Истиклол». Последний из этих клубов представляет Таджикистан, команду тренирует экс-рулевой «Локомотива» Игорь Черевченко.

Также отметим тот факт, что «Аль-Хиляль», куда недавно из «Зенита» перебрался Малком, выступит в одной группе с такими командами, как «Нассаджи Мазандаран», «Мумбаи Сити» и «Навбахор».

Как известно, саудовские клубы очень активно проводят трансферное лето, приглашая статусных игроков.

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