«Барселона» может перейти в Азиатскую Лигу чемпионов на следующий сезон, если УЕФА признает каталонский клуб виновным в «деле Негрейры» о вероятном подкупе судей. Если вина будет признана, то «сине-гранатовые» будут отстранены от участия в еврокубках как минимум на один год.

Как сообщили в передаче Onze на Televisión de Catalunya, руководство клуба рассматривает вариант с участием в соревнованиях на других континентах, в первую очередь речь идёт об Азии.

Помимо этого, боссы клуба готовы рассмотреть вариант с переходом в другую европейскую лигу в случае введения санкций в Испании.