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Лига чемпионов АФК

«Барселона» может перейти в Азиатскую Лигу чемпионов на следующий сезон слухи

02 Мая 2023 • 13:23 Комментировать

«Барселона» может перейти в Азиатскую Лигу чемпионов на следующий сезон, если УЕФА признает каталонский клуб виновным в «деле Негрейры» о вероятном подкупе судей. Если вина будет признана, то «сине-гранатовые» будут отстранены от участия в еврокубках как минимум на один год.

Как сообщили в передаче Onze на Televisión de Catalunya, руководство клуба рассматривает вариант с участием в соревнованиях на других континентах, в первую очередь речь идёт об Азии.

Помимо этого, боссы клуба готовы рассмотреть вариант с переходом в другую европейскую лигу в случае введения санкций в Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона
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